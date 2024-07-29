По словам эксперта, в таких случаях стоит довериться специалистам своего дела.

Не обязательно знать много информации, чтобы заказать хорошую бутылку вина в ресторане. Винная карта, которая содержит слишком много позиций, может напугать даже самого опытного знатока. Поэтому сомелье из штата Колорадо Скотт Маттсон рассказал для TastingTable, как заказать вино, которое не только удовлетворит ваш вкус, но и понравится гостям за столом.

"Если вы не часто пьете вино и не знаете, что именно вам нравится, я могу с этим поработать. Если вы часто пьете вино, имеете собственный погреб и хотите глубоко погрузиться в карту вин, это тоже круто. Независимо от вашего опыта, я приложу все усилия, чтобы найти для вас "идеальную бутылку"", - отметил эксперт.

По словам Маттсона, не стоит беспокоиться для того, чтобы выбрать идеальную бутылку для особого случая или вечеринки. Вместо этого вы можете комфортно и открыто обмениваться мнениями с сомелье или официантом, которые вам помогут.

Видео дня

"Всегда общайтесь как можно проще и честнее. Очень часто гости оказывают большее давление на взаимодействие, чем это нужно, и используют все винные термины, которые они когда-либо слышали, в одном предложении", - отметил сомелье.

Он добавил, даже если вы знаете все о винтажных купажах от А до Я, то вам не нужно демонстрировать свои знания официанту или гостям.

"Нам не нужно поражать друг друга знаниями о вине, я просто хочу помочь вам выпить что-то вкусное, что сделает вас счастливыми. Хотя говорить о магазине - это весело, моя главная миссия - найти гостям вино, которое им понравится", - подчеркнул Маттсон.

Тем не менее, как говорит эксперт, зная несколько ключевых простых, но описательных слов, вы можете помочь сомелье подобрать вино для вас. Если вы любите красное вино с фруктовыми или цветочными нотками или цените более четкие, минеральные выражения в белом вине, то не стесняйтесь описывать свои предпочтения.

Кроме того, сомелье может предложить вам образцы вин, которые вы в основном не заказываете или не знаете, к примеру, оранжевое вино или что-то из игристого. После того, как вы попробуете вино, дайте отзыв, чтобы сомелье мог или наполнить ваш бокал, или найти другую бутылку, которая больше всего соответствует вашим вкусам.

Другие интересные факты об алкогольных напитках

Ранее эксперты назвали алкогольные напитки и коктейли с самым низким содержанием углеводов. Их можно заказать в любом баре.

"Ароматизаторы, соки, сиропы, тоники и другие ингредиенты, используемые для приготовления коктейлей, содержат сахар и углеводы. В низкоуглеводных алкогольных напитках отсутствуют соки, сиропы, тоники и другие ароматизаторы. Вместо этого алкоголь употребляют в чистом виде, со льдом или с газированной водой. Иногда для вкуса добавляют кусочек цитруса или немного сока", - отметили в издании eatthis.com.

Также стало известно, как потребление вина влияет на организм. В частности научные исследования подтверждают положительное влияние вина, особенно красного, на различные аспекты здоровья человека.

Вас также могут заинтересовать новости: