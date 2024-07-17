Названы алкогольные напитки и коктейли с самым низким содержанием углеводов. Их можно заказать в любом баре, пишет eatthis.com.
Эксперты предупреждают, что главное - не злоупотреблять алкоголем и не забывать, что он содержит калории.
"Ароматизаторы, соки, сиропы, тоники и другие ингредиенты, используемые для приготовления коктейлей, содержат сахара и углеводы. В низкоуглеводных алкогольных напитках отсутствуют соки, сиропы, тоники и другие ароматизаторы. Вместо этого алкоголь употребляют в чистом виде, со льдом или с газированной водой. Иногда для вкуса добавляют кусочек цитруса или немного сока". – говорится в публикации.Видео дня
Алкогольные напитки и коктейли с низким содержанием углеводов
Водка с содовой. Это отличный выбор коктейля без углеводов и сахара.
Текила с лаймом. Низкокалорийная альтернатива "Маргарите".
Мартини. В мартини добавляется лишь небольшое количество вермута, поэтому углеводов в нем мало.
Сухое вино. Сухие вина имеют более высокую крепость, чем другие алкогольные напитки с низким содержанием углеводов.
Светлое пиво. В светлом пиве меньше калорий и алкоголя, чем в любом другом.
Ром с диетической колой. Несмотря на то, что ром получен из сахарного тростника, он имеет низкое содержание углеводов и не содержит сахара.
Хард-зельцер. Сочетает газированную воду, алкоголь и ароматизаторы, образуя удобный низкоуглеводный коктейль.
Напомним, ранее УНИАН писал, спасает ли кофе от похмелья.