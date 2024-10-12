В то же время эти растения необходимо периодически пересаживать.

Африканские фиалки являются выносливыми, красивыми растениями, которые добавят яркости в вашу коллекцию комнатных растений. Несмотря на то, что они предпочитают теплый климат, они могут хорошо цвести и дома, пишет martha stewart.

"Они прекрасно подходят для подарков, которые оставляют приятные воспоминания, могут путешествовать из дома в дом, и их прекрасно передавать друзьям и родственникам", - рассказал садовник Райан Макинейни.

Кроме того, если за ними хорошо ухаживать, то они могут прожить более 50 лет. Поэтому Макинейни и другие эксперты по садоводству рассказали, как правильно ухаживать за африканскими фиалками.

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В частности специалист рекомендует найти небольшой горшок около такого же диаметра, как и имеющееся растение, чтобы оно имело место для роста.

"Они не против того, чтобы их корни немного переплелись в горшке, поэтому пока не беспокойтесь о перенаселенности", - объяснил он.

Также Макинейни призвал домашних садоводов убедиться, что горшок имеет дренажное отверстие на дне, чтобы почва не пересыхала:

"Цветы не любят мокрых ног, то есть корни сидят во влажной почве, поэтому дренажное отверстие позволит почве оставаться равномерно влажной и хорошо дренированной".

В то же время пчеловод-фермер из Mother's Finest Urban Farm Саманта Фокс рассказала, что ей нравится высаживать фиалки в хорошо дренированную почву и пористый горшок.

По словам эксперта Брайана Паркера, этим растениям нужна почва с большим количеством вермикулита и перлита для контроля влажности, чтобы помочь фиалке процветать и чтобы они имели яркий вид.

Однако из-за длительной жизни африканские фиалки необходимо пересаживать.

"Когда растения вырастут, их можно пересаживать в большие горшки, чтобы они не перегружались корнями", - подчеркнул Макинейни.

Когда фиалка начнет увеличиваться в размерах, а листья начнут увядать, это означает, что пора сделать пересадку.

Также эксперты советуют выращивать растение в той части дома, куда попадает яркий непрямой свет.

"В зимние месяцы лучше всего подойдут окна, выходящие на запад или юг, а летом ищите окна, выходящие на север или восток, чтобы ваши африканские фиалки получали необходимый им свет", - рассказал Макинейни.

По его словам, если нет деревьев, которые бы фильтровали свет, нужно отодвинуть горшки немного назад, ведь прямые солнечные лучи могут обжечь листья.

Кроме того, в выращивании этих растений важную роль играет температура воздуха. Эксперт отметил, что они процветают при температуре в помещении от 18 до 23 °C.

В свою очередь Брайан Паркер отметил, что нет четкого графика полива филок.

"Лучший способ определить, нужно ли поливать африканскую фиалку - это потрогать верхний слой почвы. Если почва сухая на ощупь, значит, ее нужно поливать", - объяснил эксперт.

Другие советы по уходу за растениями

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