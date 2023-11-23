Во время беседы легко можно определить, кому вы действительно нравитесь.

Сейчас много фальши в разных сферах жизни, и многим людям сложно понять, хочет ли кто-то от них чего-то добиться, как-то использовать для достижения своей цели, или же человек и в самом деле просто интересуется вами как личностью.

Как оказывается, искреннюю заинтересованность можно понять благодаря тому, какие вопросы задает вам собеседник, говорится на HackSpirit. Издание составило топ из 6 фраз, которые помогут вам сориентироваться, кто же на самом деле возле вас - потенциальный близкий человек, или тот, кто просто ищет какую-то выгоду.

Вот как понять симпатию мужчины или женщины - главные фразы:

"Я заметил, что у вас есть страсть к (названо, к чему именно). Что вас заинтересовало?". Если человек искренне хочет узнать вас глубже, то не будет просто болтать, а постарается узнать именно о том, что вас интересует на самом деле;

Видео дня

"Вы упомянули, что путешествовали в (указано, куда именно). Какая была ваша любимая часть путешествия?". Человек хочет погрузить вас и приятные воспоминания и заодно понять, как вы любите путешествовать;

"Я видел, чего вы достигли (сказано, чего именно). Можете ли вы рассказать мне больше о том, как вы этого добились?". Собеседник показывает, что ему не все равно, что вы уже смогли сделать. Кроме того, у человека появляется возможность узнать о вас действительно что-то важное;

"Мне искренне интересно ваше происхождение. Какая ваша история?". Если человека интересует ваше прошлое, и он с интересом слушает вашу историю, то он, скорее всего, искренне вами интересуется;

"Можете ли вы порекомендовать книги/фильмы/музыку, которые вам нравятся?". Для некоторых людей похожие вкусы играют очень важную роль, поэтому этот вопрос может свидетельствовать об искренности намерений собеседника.

Также об искренней заинтересованности вами может свидетельствовать то, что человек с вами советуется, например, говорит: "Мне хотелось бы услышать ваше мнение насчет...".

Интересные новости о женщинах - сегодня это стоит прочитать

Ранее сообщалось, что женщинам с мощным внутренним стержнем присущи несколько черт характера.

Черты характера человека, который очень сильный внутри, в частности, такие - терпеливость, позитивность, доброта, адаптивность, эмпатийность и уязвимость. Кроме того, незаурядные женщины эмоционально устойчивы.

Вас также могут заинтересовать новости: