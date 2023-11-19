Женщин, имеющих мощный внутренний стержень, легко "вычислить" в толпе - они обладают рядом черт характера, которыми наделены далеко не все представительницы так называемого "слабого пола".
В частности, сильные женщины, эмоционально устойчивые - они способны подняться после неудач и двигаться дальше, говорится на HackSpirit. Кроме того, они уверены в себе, независимы и в то же время уязвимы и добры, а также наделены способностью сопереживать (эмпатичны).
Вот еще какие есть черты сильного человека:
- адаптивность - могут приспосабливаться к тем изменениям, которые происходят в жизни;
- умеют быть благодарными;
- не боятся быть настоящими;
- терпеливость;
- позитивность.
Отмечается, что такие люди могут буквально излучать спокойную уверенность.
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Ранее был составлен топ-5 фраз, которые могут свидетельствовать о том, что человек притворно к вам хорошо относится. В частности, "фальшивыми" названы фразы "ну, это интересно", "ты должен гордиться собой" и "мы должны как-то потусить".
Отмечалось, что стоит обращать внимание не только на слова, но и на то, как конкретная личность поступает.