Существует самый яркий признак человека, который склонен к манипуляциям, выяснили журналисты.

Есть люди, которые хотят понять, как правильно жить в этом мире и не попасться на крючок манипулятора. Распознать женщину, которая склонна к манипуляциям, можно по нескольким типам поведения.

В частности, такие женщины всегда играют роль жертвы и умеют перевернуть истории в свою пользу, пишет HackSpirit. Издание отметило, что они хотят отвлечь внимание от своих действий, вызвать сочувствие и поэтому всегда изображают из себя "обиженную сторону".

"Это перекладывает вину, создает эмоциональный долг и вызывает жалость, из-за чего другим становится сложнее оспаривать ее поведение. Но вот в чем загвоздка - все это лишь дымовая завеса. Постоянное состояние жертвенности используется для оправдания действий, ухода от ответственности и манипулирования другими для удовлетворения ее потребностей", - отмечается в материале.

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Вот еще как понять, что женщина манипулирует:

склонные к манипуляциям женщины мастера в том, чтобы вызывать чувство вины. Они могут навязать его кому-то тогда, когда человек не хочет сделать для них что-то. Женщины могут использовать для достижения своей цели несколько фраз, например, "я бы сделала это для тебя", "я думала, мы друзья";

использует газлайтинг, чтобы исказить реальность, и она соответствовала ее рассказу;

чрезмерный контроль. Такие женщины хотят контролировать поведение партнера в отношениях, диктовать условия, могут настаивать на принятии тех решений, которые они считают правильными;

хочет, чтобы последнее слово оставалось за ней. Так она пытается показать, что доминирует и сохраняет контроль;

занимаются эмоциональным шантажом. Чтобы добиться желаемого, женщина может использовать фразы, которые могут вызвать сожаление, в том числе "не могу поверить, что ты собираешься меня так подвести" или "если бы ты действительно заботился обо мне, ты бы...".

По мнению экспертов, самым ярким признаком человека, склонного к манипуляциям, является то, что он никогда не берет на себя ответственность за свои действия.

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