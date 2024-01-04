Поведение манипуляторов очень ярко проявляется, надо только знать, куда смотреть.

Отношения в социуме это очень сложный процесс. Не всегда легко отличить настоящие связи от тех, кто может использовать вас для личной выгоды.

HackSpirit в своей статье пишет, что хотя распознать, когда вами пользуются, нелегко, есть незаметные признаки, которые помогут вам это понять.

Во-первых, такие люди часто берут, редко дают. Краеугольным камнем любых здоровых отношений является взаимная отдача и принятие. Но когда кто-то использует вас, этот баланс часто нарушается в пользу манипулятора.

Видео дня

Такие люди часто будут пренебрегать вашими потребностями. В любых отношениях уважение к потребностям друг друга является фундаментальным. Когда кто-то использует вас, то ваши потребности часто остаются в стороне - их не обсуждают и не придают им значения.

Более того, когда у вас проблемы, такие люди просто исчезают. Они появляются снова, когда им что-то от вас нужно, а вот поддержки от них вы не дождетесь.

Все общение основано на том, когда этим людям, что-то от вас нужно. Если вы получаете звонок или сообщение только тогда, когда кому-то нужна услуга или помощь, это показывает, что вы находитесь в динамике транзакций, а не в значимых отношениях.

Такие люди не радуются вашему успеху. Настоящие друзья и близкие отмечают достижения друг друга, независимо от того, насколько они велики или малы. Отсутствие энтузиазма в такой ситуации является тревожным "звоночком". Они могут преуменьшить ваши достижения или перетянуть разговор на себя.

Эти люди заставляют вас чувствовать вину за то, что вы стоите на своем. Каждый раз, когда вы говорите "нет" их прихотям, они заставляют вас чувствовать себя плохо из-за того, что вы не подчинились их потребностям.

Они не ценят ваше время. Такие люди легко отменяют встречи, пренебрегают общими планами или же наоборот навязывают, когда у вас нет времени.

Они слишком очаровательны, когда им нужна услуга. Если манипуляторам что-то от вас нужно, их интерес к вашей жизни может внезапно возрасти, а общее поведение станет более лестным.

Ваша интуиция будет бить тревогу. Если у вас постоянно возникает неприятное чувство рядом с человеком, возникают мысли, что что-то не так, то не игнорируйте это. Ваша интуиция может улавливать тонкое поведение и сигналы, которые вы не осознаете. Доверяйте своим инстинктам.

Другие советы по отношениям

Ранее УНИАН публиковал 9 признаков того, что вы застряли в жизни и не двигаетесь вперед.

Кроме того, названы девять признаков того, что девушка не нравится ее бойфренду, а также 9 признаков фальшивой дружбы.

Психологи рассказали, как узнать, что женщина влюбилась.

Вас также могут заинтересовать новости: