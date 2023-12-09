Существуют ситуации, когда правда навредит, а ложь будет полезной.

Считается, что честность и откровенность являются важным условием для любых серьезных отношений. Но эксперты подчеркивают, что из этого правила есть исключения: иногда ложь будет полезнее для отношений, чем прямая правда.

Издание YourTango приводит три лжи, которые стоит говорить партнеру вместо правды, чтобы отношения были крепче.

Очевидные преувеличения в комплиментах

Доктор философии и тренер по отношениям Рета Уокер отмечает, что лжи следует избегать везде, кроме ситуаций, когда речь идет о достоинствах ваших бывших партнеров и недостатках вашего текущего партнера.

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"В такие моменты я прибегаю к преувеличению, которое не совсем соответствует правде, чтобы сделать моего мужа счастливым. Ты самый добрый человек, которого я когда-либо встречала, ты самый красивый мужчина в мире и т. д." – объясняет Уокер.

Преуменьшение привлекательности других людей

В разговоре с партнером никогда не признавайте, что считаете кого-то привлекательным. Если это необходимо, вы можете обсудить положительные аспекты личности этого человека и его манеры заботиться о своей внешности. Но никогда не упоминайте в этом контексте о физических чертах и тем более не признавайте, что считаете эти черты привлекательными.

Разница между словами "он/она выглядит хорошо" и "мне нравится, как он/она выглядит" кажется незначительной, но для вашего партнера разница будет определенно заметной, говорит "тренер по жизни" Эд Латимор.

Признание правоты

Когда вы ссоритесь со своим партнером, лучше разрядить ситуацию, сказав что он/она прав(а). Даже если вы уверены в обратном.

"Это выведет вашего партнера из его оборонительной позиции, облегчая вам обоим возможность немного снизить напряжение и разобраться в происходящем", – говорит журналистка Ребекка Джейн Стоукс.

Другие интересные материалы с советами по отношениям

Как писал УНИАН, терапевты назвали фразы, которые не рекомендуют произносить во время ссоры с партнером. Они также рассказали, чем лучше заменить эти фразы.

Также мы рассказывали про 7 признаков того, что партнер не очень заинтересован в отношениях с вами. Он не обязательно стремится разорвать отношения, но определенно не любит вас.

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