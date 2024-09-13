Разрушить доверие - едва ли не худшее, что можно сделать в отношениях.

Ложь часто рассматривается как один из самых больших "грехов" в отношениях, но определенные виды обмана вредят отношениям больше прочих. Об этом в авторской статье для Psychology Today пишет Джеффри Бернштейн, доктор философии, психолог и автор нескольких книг, включая "10 дней до менее дерзкого ребенка".

Он отмечает, что есть четыре изощренных и коварных вида лжи, которые будут медленно разрушать основы доверия. Они могут уничтожить самые крепкие отношения.

"Я в порядке"

Сценарий: Сандра и Эйб были вместе три года. В последнее время Сандра чувствовала себя перегруженной работой и отсутствием близости в их отношениях, но каждый раз, когда Эйб спрашивал, как у нее дела, она всегда отвечала: "Я в порядке". Она считала, что, держа свою борьбу при себе, она защищала Эйба от стресса. Со временем ее обида росла, и Эйб становился все более отдаленным, чувствуя, что что-то не так, но не зная, что именно.

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Ложь: "у меня все в порядке" - тихий убийца в отношениях. Его часто используют, чтобы избежать конфронтации или сохранить мир, но это создаёт пропасть между партнёрами. Отрицая свои истинные чувства, вы лишаете партнера возможности поддержать и понять вас. Фасад того, что все "хорошо", лишь откладывает неизбежный взрыв, когда подавленные эмоции наконец всплывают на поверхность, часто с разрушительными последствиями. Настоящая близость требует честности, когда что-то идет не так.

"Это ничего страшного"

Сценарий: Том и Риана всегда гордились тем, что они не драматизируют мелочи. Каждый раз, когда Том флиртовал с другими женщинами или тратил слишком много времени на свое хобби, Риана говорила себе: "Это ничего страшного". Она не хотела казаться нуждающейся или незащищенной, поэтому похоронила свой дискомфорт. Однако эта ложь начала съедать ее самооценку. Впоследствии мелкие жалобы, которые Риана проигнорировала, превратились в гораздо большую проблему, которая стала невозможной для решения.

Ложь: преуменьшение своих чувств или действий вашего партнёра - ещё одна ложь, которая может нанести вред отношениям. Говорить себе: "Это ничего страшного", когда вас что-то искренне беспокоит, приводит к нерешённым проблемам и обиде. В здоровых отношениях даже "мелкие сделки" рассматриваются и уважаются, поскольку они отражают более глубокие потребности и границы.

"Я могу их изменить".

Сценарий: когда Лиза встретила Майка, ее сразу привлекли его обаяние и авантюрный дух. Однако она также заметила его нежелание брать на себя обязательства и его привычку избегать сложных разговоров. Несмотря на эти тревоги, Лиза убедила себя, что со временем она сможет изменить его - что при достаточной любви и терпении Майк станет партнером, каким она хотела его видеть. После многих лет попыток превратить его в свой идеал, Лиза была разочарована и разбита, поскольку Майк оставался прежним.

Ложь: вера в то, что ты можешь изменить своего партнера, является опасной ложью, которая разочаровывает обоих людей. Люди могут расти и развиваться, но изменения должны происходить изнутри, а не через чьи-то усилия или ожидания. Эта ложь приводит к разочарованию, обиде и, часто, к осознанию того, что вы были влюблены в идеализированную версию человека, а не в то, кем он есть.

"Нам не нужно об этом говорить"

Сценарий: Джон и Элли были женаты 10 лет, но Джон начал чувствовать отрыв от Элли. Он думал об этом, но потом сказал: "Нам не нужно об этом говорить. Это само собой получится". Тем временем Элли замечает отстраненность Джона и интересуется, не сделала ли она что-то не так. Вместо того, чтобы разобраться с растущим эмоциональным отдалением, они избегали разговора, надеясь, что время вылечит все, что было не так. Но расстояние только росло, а вред был слишком серьезным, чтобы его можно было исправить к тому времени, когда они наконец столкнулись с проблемой.

Ложь: избегать тяжелых разговоров с оправданием: "Нам не нужно об этом говорить" - одна из самых разрушительных форм лжи в отношениях. Общение является краеугольным камнем любых успешных отношений, и когда вы решаете игнорировать проблемы, они не исчезают; они гниют.

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