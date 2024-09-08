Психологи советуют проанализировать, не увидели ли вы себя в этих фразах.

В романтических отношениях крайне важно чувствовать себя психологически здоровым и влюбленным одновременно. Однако чрезмерная зависимость от другого человека, чтобы чувствовать себя полноценным, не только вредит нашей жизни, но и может разрушить отношения.

Как пишет CNBC, существует 9 типичных фраз, которые не говорят люди в здоровых, отношениях. Проверьте, нет ли вас в этих словах.

1. "Мне ничего не нужно"

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Люди, которые созависимы в отношениях, часто пытаются скрыть, игнорировать или отрицать собственные внутренние переживания, сосредотачивая всю свою энергию на том, чтобы быть рядом с другим человеком.

Такое самопожертвенное поведение часто является частью бессознательной попытки получить контроль над ситуацией. Но все мы имеем потребности.

2. "Все хорошо".

Созависимость - это, в конце концов, потребность поддерживать отношения любой ценой, потому что благополучие и чувство безопасности человека базируются на этих отношениях. Таким образом, люди в созависимых отношениях стремятся избегать конфликтов, когда это возможно.

3. "Я не могу сказать тебе "нет"

Людям в созависимых отношениях часто трудно сказать "нет" или установить здоровые границы, потому что удовлетворение потребностей других важнее, чем забота о собственных.

Страх быть отвергнутым или насмешкой заставляет их делать то, что хотят другие, даже когда это неудобно, трудно, способствует плохому поведению или является нарушением их личных ценностей.

4. "Мои чувства не так уж и важны".

На людей, находящихся в созависимых отношениях, сильно влияет отклик других, поэтому они будут неуверенны в своих истинных эмоциях. Они могут минимизировать, отрицать или изменять то, что они действительно чувствуют, пытаясь сохранить отношения.

Это нормально для каждого из нас иногда быть неуверенным в своих чувствах. Однако люди во взаимозависимых отношениях стремятся понять, обработать и исследовать свои истинные эмоции внутренне, а затем честно ими поделиться.

5. "Ты злишься на меня?"

Большинству из нас очень трудно иметь дело с отказом или критикой - приятно чувствовать взаимность. Тем не менее, для людей, находящихся в созависимых отношениях, может показаться невыносимым быть нелюбимым или нежелательным.

Это приводит к тому, что некоторые люди чрезмерно сосредотачиваются на мнении своих партнеров о них, часто компрометируя свою аутентичность в процессе.

6. "Я не могу быть один".

Люди, страдающие от созависимости, как правило, испытывают невероятный дискомфорт, когда они не находятся в отношениях. Они не долго будут одинокими или без другого человека, о котором нужно заботиться, потому что будут искать другие отношения, чтобы заполнить пустоту, когда отношения закончатся.

7. "Никогда не оставляй меня"

Людям, которые борются с созависимостью, трудно доверять другим. Страхи быть брошенными часто находятся в центре: они пытаются быть всем для другого человека, чрезмерно реагируя на его потребности, пытаясь заставить его остаться.

Находиться в здоровых взаимозависимых отношениях означает, что вы понимаете, что не можете контролировать других людей.

8. "Я недостаточно хорош"

Многие люди в созависимых отношениях борются с низкой самооценкой и нестабильным чувством личной ценности. Они могут очень критично относиться к себе и другим, часто ища самоподтверждения извне.

Во взаимозависимых отношениях люди стремятся заглянуть внутрь и взять на себя ответственность за собственное достоинство, а также полагаться на поддержку близких, когда им нужна помощь.

9. "Ты действительно любишь меня?"

Люди в созависимых отношениях часто ищут успокоения у своего партнера. Это может выглядеть как вопрос, любят ли они их, выпрашивание комплиментов и желание постоянного контакта.

Во взаимозависимых отношениях есть желание наладить связь с партнером, доверять ему и соединяться с ним. Однако люди обычно прямо выражают свои потребности и обсуждают их в форме сотрудничества и уважения.

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