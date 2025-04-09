Чистящий раствор следует наносить гладкой салфеткой из микрофибры или скребком, отметила эксперт.

Стилист выставочного зала в Express Bi-Folding Doors Джейд Оливер дала несколько полезных советов, как помыть окно, чтобы не было разводов, пишет birminghammail.co.uk.

С приходом весны многие воспользуются возможностью хорошо вымыть свои окна. Эксперт рассказала, как добиться наилучшего результата, а также выделила распространенные ошибки.

Как помыть окно, чтобы не было разводов

Вот, что порекомендовала специалист:

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Сначала удалите пыль и грязь. Прежде чем тянуться за чистящим средством, необходимо удалить всю пыль и мусор со стекла и оконных рам с помощью салфетки из микрофибры или щетки.

Используйте двухкомпонентный чистящий раствор. По словам эксперта, простой раствор из воды и белого уксуса в пропорции 1:1 творит чудеса.

Протирайте стекло салфеткой из микрофибры или скребком. Чистящий раствор следует наносить гладкой салфеткой из микрофибры или скребком для достижения наилучших результатов. Джейд посоветовала протирать в одном направлении (горизонтальном или вертикальном), чтобы предотвратить разводы.

По словам эксперта, регулярная уборка продлит срок службы окон, предотвращая накопление грязи и появление пятен от воды. Она порекомендовала мыть окна не реже двух раз в год или чаще, если вы живете в местах с интенсивным движением.

Напомним, ранее эксперт посоветовала, что лучше для мытья окон.

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