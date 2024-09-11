Чистите окна с помощью этих 3 ингредиентов, чтобы избавиться от налета.

Оконное стекло может быстро загрязниться, но есть простой способ поддерживать его в чистоте, не оставляя разводов и используя ингредиенты, которые наверняка есть у вас в шкафу.

Таея Де Врис, эксперт из Пеллы, поделилась простым способом мытья окна, не оставляя разводов, пишет Express. "Хотя вы можете купить стандартные очистители для окон во многих магазинах, мы рекомендуем приготовить домашний раствор", - сказала она.

По ее словам, раствор без аммиака - лучший способ обеспечить чистоту стекол без разводов.

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Как приготовить домашний раствор для мытья окон?

Это может показаться странным, но уксус - один из лучших натуральных ингредиентов для очистки стекла, поскольку он может удалять грязь и пятна от воды, не оставляя разводов.

"Очистка окон уксусом - проверенный временем способ, и на то есть веские причины. Кислотный состав белого уксуса эффективно разрушает пленку, которая может скапливаться на окнах", - говорит Таея Де Врис.

По ее словам, уксус испаряется быстро и равномерно, поэтому он не оставляет липких следов, в отличие от многих магазинных чистящих средств, которые часто содержат воск.

Также полезно добавлять в домашний раствор моющее средство, поскольку оно разработано для удаления стойкой грязи и будет очень эффективным, если у вас есть какие-либо стойкие пятна.

Также можно использовать медицинский спирт, ведь он не оставляет разводов и лучше всего удаляет стойкие пятна на стекле, такие как отпечатки пальцев и пятна.

Как мыть окна - совет

Для начала обязательно удалите пыль со стекла и вокруг окна, а затем протрите его сухой салфеткой из микрофибры, чтобы было легче чистить.

Затем используйте теплую мыльную воду, чтобы очистить оконные рамы чистой сухой салфеткой.

После того, как вы подготовили окна, смешайте все ингредиенты и перелейте раствор в бутылку с распылителем. Распылите самодельный раствор непосредственно на салфетку из микрофибры, а не на окно, чтобы предотвратить появление полос.

Затем протрите стекло сверху вниз зигзагообразными движениями. После того, как вы закончите мыть все стекло, вытрите его сухой салфеткой из микрофибры, чтобы избавиться от остатков.

Обязательно мойте быстро, чтобы избежать появления полос, и ваши окна будут сверкающе чистыми в кратчайшие сроки.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, чем нельзя мыть пластиковые окна.

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