Сливочное масло может заставить поволноваться, но только если вы не знаете простой лайфхак.

Сливочное масло – один из самых популярных продуктов и улучшает вкус даже банального бутерброда. Однако, когда оно оказывается на любимой футболке, то к нему просыпается ненависть, но вывести пятна от сливочного масла с одежды можно.

Издание Martha Stewart пишет, что существует несколько способов удаления масла с одежды.

Как вывести пятно от масла с помощью машинной стирки

Прежде всего, проверьте на ярлыке вещи, чтобы убедиться, что она действительно подлежит машинной стирке. Если это так, то вам понадобится:

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пятновыводитель или средство для мытья посуды;

стиральный порошок.

"Если вы успели обработать пятно сразу же, как только оно появилось, это замечательно", - говорит профессионал в области уборки Доун Ариас-Спинелли.

Сначала промокните пятно от сливочного масла бумажным полотенцем или салфеткой, чтобы собрать нерастаявшие кусочки и впитать жир. При этом не втирайте масло в ткань.

Дальше нанесите на пятно пятновыводитель для белья или средство для мытья посуды. Это поможет уничтожить жир в пятне.

"Дайте средству постоять около 10 минут", - говорит Ариас-Спинелли.

После этих процедур отправляем одежду в стиральную машинку. При жирных пятнах, как правило, нужно выбирать самую высокую температуру, которую может выдержать изделие. Горячая вода поможет вывести пятно, хотя для нежных тканей, скорее всего, потребуется более низкая температура.

Когда завершится цикл стирки, нужно осмотрите одежду на предмет остатков масла. Если пятно все еще заметно, стоит повторить процесс перед сушкой.

Как удалить масло с одежды при ручной стирке

Если испачканную одежду нельзя стирать в машинке, то ее нужно постирать вручную. Для этого вам понадобится:

бумажные полотенца или чистящие салфетки;

нож для масла;

средство для посуды;

средство для ручной стирки.

Для начала промокните излишки масла бумажным полотенцем или салфеткой, а если на ткани находится кусок сливочного масла, то его стоит сначала аккуратно убрать ножом для масла. Следите за тем, чтобы не размазать его еще больше.

После этого аккуратно вотрите небольшое количество средства для мытья посуды в пятно и оставьте на 5-10 минут.

Наполните раковину или таз теплой водой, добавьте моющее средство без ополаскивателя. Погрузите вещь в воду и аккуратно перемешайте ее. Возможно, придется аккуратно потереть ткань. Оставьте замачиваться примерно на 15 минут.

После этого тщательно прополощите вещь в прохладной воде, чтобы удалить остатки мыла.

Как удалить масло с одежды с помощью альтернативных средств

Можно удалить масло с испачканной одежды при помощи пищевой соды и кукурузного крахмала. Эти продукты отлично впитывают жир, если посыпать ими пострадавшие участки. Оставьте на время, а затем смахните щеткой и постирайте.

Кстати, матирующие салфетки для ухода за кожей также могут пригодиться в крайнем случае для решения этой проблемы.

Ранее УНИАН писал, как правильно стирать пуховик в машинке и вручную.

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