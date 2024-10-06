Белые носки чаще остальных пачкаются, поскольку светлая ткань лучше впитывает влагу и грязь.

Лучший способ отстирать испачканные белые носки - это не использовать отбеливатель или другие небезвредные химические средства, а добавить один простой ингредиент, советует эксперт из Any Clean Ник Василев, пишет express.co.uk.

Чем отбелить белые носки

Отмечается, что белые носки чаще остальных пачкаются, поскольку светлая ткань лучше впитывает влагу и грязь, и это повышает риск появления пятен.

По словам эксперта, лучший способ вернуть носкам белизну - использовать лимонный сок вместо отбеливателя:

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"Лимонный сок обладает мягким отбеливающим действием, особенно под воздействием солнечного света. Он может удалить пятна плесени на белых вещах и пятна на большинстве видов одежды".

Специалист добавил, что лимонный сок идеально подходит для белых носков, нижнего белья и рубашек из полиэстера.

Как отстирать белые носки лимонным соком - способ

Эксперт посоветовал добавить лимонный сок в воду и замочить в ней носки на 30 минут. Если пятна стойкие, времени понадобиться больше. После замачивания носки стоит постирать в стиральной машине, установив обычный режим. Для дополнительной чистящей силы перед стиркой можно добавить немного лимонного сока в отсек для моющего средства.

Напомним, ранее УНИАН писал, что лучше всего отбелит постельное белье.

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