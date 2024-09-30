Есть несколько лайфхаков, как сохранить ваши носки в хорошем состоянии.

Новенькие белые носки выглядят хорошо, однако со временем они могут стать тускло-серыми. Однако эксперты нашли выход, как сделать так, чтобы сохранить носки белыми, как только что из магазина, пишет Real Simple.

Как предотвратить появление пятен на носках

Эксперт по уборке Бекки Рапинчук советует держать пол в доме чистым. По ее словам, нужно регулярно пылесосить и мыть пол, чтобы удалить грязь. Также подумайте над тем, чтобы ввести в доме правило "не ходить в обуви", чтобы минимизировать количество грязи, которая остается, добавляет Рапинчук.

Разделяйте белье

Даже если одна черная футболка или пара джинсов будет постирана вместе с белыми носками, то результат будет неутешительным. Если вы будете придерживаться такой стирки постоянно, то темная одежда сделает цвет ваших носков немного серым и тусклым. Поэтому эксперты рекомендуют стирать носки вместе с другими белыми вещами, чтобы они не впитывали цвет.

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Не забывайте о тапочках

Рапинчук советует надевать тапочки поверх носков. Таким образом вы минимизируете их контакт с полом, что уменьшит количество грязи, которую они собирают.

Как постирать носки, чтобы они остались белыми

Эксперт отмечает, что во время стирки просто выворачивайте носки наизнанку. Также их можно замочить в кислородном отбеливателе.

"Кислородные отбеливатели - это альтернатива отбеливателя, которая может помочь удалить грязь без резкого воздействия отбеливателя", - объясняет Рапинчук.

Если носки нуждаются в глубокой очистке, то забросьте их в ведро с горячей водой и кислородным отбеливателем, или положите их при той же температуре в режим замачивания на стиральной машине.

Также эксперт советует попробовать теплый или горячий режим стирки носков. Холодные циклы удачно подойдут для деликатной одежды, однако, если вам действительно нужно очистить вещи, то сделайте воду горячей, ведь она облегчает стиральной машине удаление бактерий и других микробов из носков, помогая сделать их менее загрязненными.

Чем еще можно отстирать грязь с белых носков

Ранее эксперт по стирке Марк Уокер отметил, что лучшим способом восстановить белые носки является добавление пищевой соды в стиральную машину. В частности пищевая сода является щелочным веществом и может нейтрализовать кислые пятна от жира, бактерий или грязи, расщепляя их и облегчая очистку.

В то же время специалист этой же сферы Генри Ли советует использовать лимонный сок при стирке белых носков. Лимонная кислота придаст ткани яркости и уничтожит пятна.

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