Не позволять проблемам выливаться в возможные вспышки или молчаливую обиду, отметил адвокат по разводам.

Адвокат по разводам из Нью-Йорка Джеймс Дж. Секстон поделился некоторыми советами, которые он рекомендует попробовать парам, прежде чем окунаться в бракоразводный процесс, пишет Business Insider.

По его словам, проблемы, ведущие к разводу, могут казаться драматичными, например, неверность или финансовые трудности. Но он считает, что в большинстве случаев более серьезные проблемы являются симптомом одного и того же: годы отчуждения.

Как избежать развода - советы адвоката

Джеймс Дж. Секстон советует парам следующее:

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Определитесь, что вам нужно в отношениях. Секстон считает, что проблемы в браке возникают из-за двух вещей: "Мы не знаем, чего хотим, и не знаем, как выразить то, что мы хотим".

Обращайте внимание. По словам Секстона, "когда вы перестаете обращать внимание, когда вы перестаете делать все те мелочи, чтобы попытаться сохранить связь", вы обрекаете свои отношения на провал.

Чаще выражайте свою любовь. Адвокат напомнил, как люди сначала хотят найти любовь, а потом, когда получают ее - очень быстро начинают воспринимать ее как должное.

Будьте внимательны к тому, как вы решаете проблемы. По мнению эксперта, нужно не позволять проблемам выливаться в возможные вспышки или молчаливую обиду.

Сделайте так, чтобы быть честным было безопасно. Как отметил адвокат, очень важно создавать безопасное пространство не только тогда, когда вы поднимаете вопросы, но и когда это делает ваш партнер.

Изучите свои представления о браке. Часть причин, по которым так много людей испытывают трудности в отношениях, заключается в их ожиданиях относительно них, отметил Секстон.

Напомним, ранее психолог назвала 4 ранних признака, что брак обречен.

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