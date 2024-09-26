Ваш счастливый брак может быть обречен на провал.

Брак – сложный союз двух людей, у которых есть свои привычки, желания и устои. Порой бывает так, что пара не осознает существующих проблем до определенного момента, когда становится поздно.

Эксперт YourTango Эшли Сигер назвала четыре первых признака, что брак обречен.

Ни один из партнеров не хочет прилагать усилия

Прежде чем искать адвоката по разводам, внимательно изучите проблемы в ваших отношениях. Исследования Государственного университета Форт-Хейса, посвященные конфликтам и отношениям, подтверждают, что большинство супружеских конфликтов можно решить, если пара готова приложить усилия.

Видео дня

Один или оба партнера презирают

Когда вы видите презрение в невербальном общении пары, это всегда указывает на более глубокую проблему, которая, скорее всего, существует уже долгое время. Повторяющаяся невербальная коммуникация легко становится привычной. Презрение - это гнев, который вы выражаете в отношении того, кого считаете ниже себя.

Партнеры обижены друг на друга

Невербальное презрение может проявляться в разных формах: оно может выглядеть как закатывание глаз, громкий вздох, как жест "поговори с рукой" или множество других действий и жестов, которые передают презрение, разочарование или недовольство.

Сигер объясняет: "Когда я вижу разногласия в общении, я обычно даю паре шансы на выживание 50 на 50. Хорошая пара - это когда между людьми много щедрости, любопытства, близости и любви. Ничто не уничтожит все это быстрее, чем презрение".

Презрение блокирует прощение, которое имеет решающее значение для разрешения конфликта, как показало исследование Национальной медицинской библиотеки, проведенное в 2012 году.

Отношения разрушены невербальным общением

Невербальное презрение особенно пагубно для отношений, поскольку оно разрушает потенциал для их сохранения. Исследование Университета DePauw, посвященное восприятию и передаче невербальных эмоций в близких отношениях, показывает, что невозможно прийти к согласию с человеком, который привык к невербальному презрению в общении. Эти люди словно отбрасывают любую мысль о решении конфликта и смирились с тем, что их жизнь и отношения будут иметь негативный окрас.

Ранее УНИАН писал, как понять, что вы нравитесь парню.

Вас также могут заинтересовать новости: