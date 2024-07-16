Хлорофитум славится тем, что его "практически невозможно убить".

Ванные комнаты создают идеальные условия для размножения плесени из-за высокого уровня влажности в помещении.

Как пишет Express, вместо использования отбеливателя или других профессиональных средств, можно купить комнатное растение, которое станет решением этого вопроса.

Поставщик роскошных ванных комнат Sanctuary Bathrooms считает, что хлорофитум, известный как растение-паук, является лучшим выбором для предотвращения развития плесени.

Видео дня

Как отмечается, эти растения достаточно устойчивы к перепадам температур, поэтому на них не повлияет горячий душ. Плохое освещение также не является для них проблемой. Хлорофитум славится своей способностью очищать воздух, удалять вредные токсины и загрязнители, а также их "практически невозможно убить".

Какие растения можно поставить в ванной

Если вам не нравится растение-паук, то можно взять других помощников:

папоротники;

бамбук;

мирные лилии;

алоэ вера;

английский плющ.

"При выборе идеального растения для вашей ванной комнаты важно оценить пространство. Ванные комнаты с минимальным естественным освещением, такие как отдельная ванная комната, туалет или гардероб, требуют растений, которые процветают при низкой освещенности. И наоборот, в больших ванных комнатах, как правило, в домах с несколькими жильцами, как в семейной ванной комнате, выигрывают растения, которые требуют больше света", - отметил директор Sanctuary Bathrooms Джеймс Робертс.

В небольшие ванные комнаты он советует также брать небольшие растения в горшках, чтобы не перегружать ограниченное пространство. Например, папоротники идеально подходят для небольших ванных комнат, поскольку они любят высокую влажность и могут справляться с недостаточным освещением.

Другие советы по ванной комнате

Ранее УНИАН раскрыл четыре правила по уходу за стиральной машиной.

Полезно будет знать, можно ли оставить стиральную машину с водой, если отключили свет.

Вас также могут заинтересовать новости: