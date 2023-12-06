Из-за регулярных отключений электричества может "сгореть" бытовая техника.

Прошлая зима была довольно трудной для украинцев - подолгу в квартирах не было воды, отопления и света. Никто не знает, что нас ждет в будущем декабре, январе и феврале, но стоит запомнить, что делать, если во время стирки отключили свет.

Что будет со стиральной машиной, если отключат свет

Современные СМА более устойчивые к подобным форс-мажорам, чем старые модели, поэтому если у вас новая стиралка, не переживайте - с ней ничего не случится. Поломка возможна, только если вы пользуетесь древней моделью СМА.

Более того, если отключили свет во время стирки, то устройство более старого образца, имеющее механический таймер, сбросит его, и после включения света начнет цикл сначала. Современные модели оснащены таймером электронным, способным останавливаться в любой момент. Именно поэтому они "запоминают", где их прервали, а потом продолжают стирку с той точки.

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Как правило, после возобновления подачи электроэнергии в сети ваша машинка или сама разберется, что ей делать, или спросит у вас. Тогда вы должны нажать кнопку "Пуск/Пауза", а потом "Питание".

Можно ли оставить стиральную машину с водой, если исчез свет

Если во время стирки отключили свет, а СМА не закончила работать, то вы увидите, что в барабане полно воды. Сливать ее не нужно, если свет отключили ненадолго (до 24 часов). В противном случае выполните следующие действия:

достаньте вилку из розетки;

подстелите под СМА старое полотенце;

выньте сливную трубку;

снимите заглушку;

слейте воду из машинки в подготовленную емкость;

поставьте трубку на место и закройте заглушку.

После этого можете открыть дверцу СМА, достать мокрые вещи и продолжить стирать их руками.

Что делать, если отключили свет во время стирки в самом конце

В случае, когда вы понимаете, что исчезновение света - ситуация не патовая, и скоро он вернется, а белье было уже почти постирано, можете просто обезопасить себя и технику, достав штекер СМА из розетки. Когда свет включат, дождитесь стабилизации напряжения в сети и включите машинку обратно. Запустите режим "Полоскание" и "Отжим", чтобы устройство могло закончить свою работу правильно.

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