Не поверите, но вы абсолютно без усилий можете отмыть ванну от желтого налета тем, что найдете на кухне.

Оказывается, далеко не все хозяйки и хозяева знают, как отмыть ванну от желтизны без особенных усилий и при этом не повредить ее поверхность, да и самим не "травануться" какой-то жесткой химией.

Конечно же, можно пойти простым путем - "методом тыка" выбрать какое-то средство в магазине, которое подходит для ваших целей, и его использовать. Однако в таком случае успех вам не гарантирован - можно выбросить деньги на ветер.

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Есть разные виды ванн, и нужно узнать, какая именно у вас, чтобы не повредить покрытие во время чистки.

Вот какие бывают ванны:

акриловые;

чугунные (покрытие - эмаль);

стальные (тоже эмалированные).

При мытье ванн с такими видами покрытия категорически нельзя использовать "тяжелую артиллерию", - растворители и хлорку, абразивные вещества, щетки из металла, а также твердые губки.

Чем отмыть ванну от желтизны - как сделать копеечное средство

С самого начала "вооружитесь" тряпкой и не очень жесткой щеткой. Кроме того, вам нужна будет посудина, в которой вы сможете смешать сыпучие ингредиенты.

Для средства возьмите:

200 граммов порошка для ручной стирки;

100 г соли;

20 г лимонной кислоты.

Все ингредиенты тщательно перемешайте в емкости перед использованием. Благодаря этому бюджетному средству вы поймете, что очистить ванну от желтого налета - не сверхсложная задача. Самое главное - придерживайтесь нескольких правил: намочите ванну теплой или горячей водой, высыпьте средство, намочите, сделайте кашицу, а потом ею отмывайте пожелтевшую поверхность. Соль и лимонная кислота размягчают известковый налет и удаляют ржавчину, а порошок будет бороться с остальными загрязнениями.

Как почистить ванну - сделайте эффективное дешевое средство из трех ингредиентов

Проблем с ингредиентами не должно возникнуть, наверное, у каждой хозяйки/хозяина они есть на кухне.

Возьмите:

средство для мытья посуды - 2 столовые ложки;

столовый уксус (9%) - 4 столовые ложки;

лимонную кислоту - 2 чайные ложки.

Чем можно почистить ванну - мы разобрались. Теперь вам понадобится тарелка - размешайте в ней все ингредиенты и проследите, чтобы кислота полностью растворилась.

После этого наденьте резиновые перчатки и, желательно, маску, откройте окна и приступайте к еще одному ответственному этапу работы - нанесите самодельное средство на ванну губкой. Чем сильнее загрязнена ванна - тем дольше смесь стоит держать на ее поверхности. Потом оттирайте загрязнение. И заключительный этап - просто смойте остатки средства и грязи.

Как очистить ванну от желтого налета в домашних условиях - элементарное средство

Самое главное, что нужно, - это емкость с распылителем. Именно в нее сразу же необходимо будет отправлять составляющие средства.

Вот что нужно:

100 г столового уксуса (9%);

1 чайная ложка средства для мытья посуды.

Закройте бутылку с ингредиентами распылителем и хорошенько все перемешайте. Теперь понятно, чем почистить ванну, а вот некоторые нюансы - обильно нанесите средство на поверхность и оставьте на 30 минут. Если есть очень серьезные загрязнения - намочите смесью бумажные полотенца и приклейте к особенно грязным местам.

Средство будет стекать с боков ванны, поэтому на протяжении 30 минут их можно еще несколько раз обработать - так эффект будет лучше. Если через полчаса ванна высохла - обработайте ее средством и начните мыть мягкой губкой. Потом просто тщательно смойте все с ванны.

Что делать, если ванна пожелтела, - элементарный способ

Побороть желтизну можно, используя также только три ингредиента - будет нужна сода, лимонная кислота и вода. Возьмите две посудины - в одной с небольшим количеством воды разведите соду, а в другой проделайте такую же операцию с лимонной кислотой. Теперь вы знаете, чем очистить ванну от желтого налета можно очень быстро, - главное не нарушать технологию.

Разведенную соду нанесите на поверхность ванны на час. Потом сверху нужно намазать лимонную кислоту, которую вы также развели, - эту смесь оставьте на поверхности на час. Позже просто нужно все смыть.

Ранее УНИАН писал, чем отмыть ванну от въевшейся грязи.

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