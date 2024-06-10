Каждые три-шесть месяцев нужно хорошо очищать стиральную машину.

Стиральная машина очищает вашу одежду и заставляет ее снова пахнуть и выглядеть свежей, но знаете ли вы, что если не ухаживать за прибором, то его работа ухудшится.

Как отмечает Mirror, каждые три-шесть месяцев нужно хорошо очищать стиральную машину, иначе ваша одежда может плохо пахнуть. Прибор может быть пронизан грязью, плесенью, плесенью или старым мылом, и, как следствие, испускать отвратительный запах тухлых яиц.

Как очистить стиральную машину

К счастью, новые машины имеют функцию самоочистки, которая требует гораздо меньше усилий, что является хорошей новостью для тех, кто приобрел этот прибор недавно.

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Однако существуют также более традиционные методы чистки. Специалист по клинингу Энн Рассел рекомендует добавить в стиралку чашку отбеливателя и запустить длинный горячий цикл стирки. Когда он закончится, оставьте машинку открытой. Никогда не закрывайте ее, когда вы ею не пользуетесь. В целом для поддержания своей техники в хорошем состоянии следуйте этим правилам:

после каждого использования очищайте резиновый уплотнитель дверцы;

каждые 5 стирок - очищайте ящик для стиральных средств;

ежемесячно удаляйте накипь из стиральной машины;

каждые 1-3 месяца очищайте фильтр и делайте глубокую очистку, чтобы удалить остатки.

Эксперты рекомендуют использовать функцию автоматической очистки раз в месяц, если она у вас есть, для "оптимальной производительности".

Есть еще один способ глубоко очистить стиральную машину. Обычно для большей экологичности советуют стирать при низких температурах, однако это не сработает для глубокой очистки. Опорожните барабан, добавьте чистящее средство, запустите цикл стирки хлопка при 70°C или выше. Затем вам следует высушить барабан и убедиться, что дверца остается открытой, чтобы он мог проветриться.

Лайфхаки относительно стиральной машины

Ранее УНИАН рассказывал, что делать, если стиральная машинка сильно трясется при отжиме.

Полезно будет знать, можно ли оставить стиральную машину с водой, если отключили свет.

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