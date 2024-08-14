Для этого понадобится только духовка и фольга.

Выбрать спелый авокадо может быть сложной задачей. Однако существует лайфхак, как за 10 минут в домашних условиях "дозреть" ваше авокадо.

Соответствующим советом поделился ютубер с ником DaveHax, который публикует различные советы. Его рекомендация заключается в том, чтобы завернуть авокадо в фольгу, поместить его в форму для духовки, а затем запекать в предварительно разогретой духовке при температуре 90 градусов по Цельсию.

"Возможно, вам придется оставить его в духовке дольше, в зависимости от того, насколько твердым оно было изначально... Когда оно остынет, снимите фольгу и осторожно разрежьте его пополам; удалите косточку. Оно должно стать мягким, спелым и идеальным для еды", - говорит блогер.

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Пользователи уже попробовали это совет и обнаружили, что он действительно работает, хотя у некоторых занимало это по 20 минут.

Однако у некоторых лайфхак "не сработал", и люди жаловались, что это пустая трата времени.

"Все, что это делает, это варить его. Он не созрел и ужасен на вкус", - заявил один из пользователей.

В то же время BBC Good Food рекомендует поместить авокадо в бумажный пакет вместе с бананом. Благодаря выделению этилена авокадо должно полностью созреть в течение трех дней.

Советы по авокадо

Часто случается ситуация, когда нужно использовать только одну половинку авокадо, а вторую - отложить на завтра. Однако достав ее на следующий день из холодильника можно было обнаружить, что зеленый цвет изменился на коричневый. УНИАН раскрыл четыре приема от шеф-повара, которые позволят сохранить авокадо свежим, и поделилась ими с подписчиками.

Лучше всего употреблять авокадо, когда оно уже спелое и имеет сливочную консистенцию. Однако для того, чтобы оно было идеальным и готовым для употребления, надо уметь его хранить.

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