Каждый из этих способов можно самостоятельно повторить дома, поскольку все нужное уже у вас есть.

Часто случается ситуация, когда нужно использовать только одну половинку авокадо, а вторую - отложить на завтра. Однако достав ее на следующий день из холодильника можно было обнаружить, что зеленый цвет изменился на коричневый.

TikTok-блогер Джессика Гэвин попробовала четыре приема от шеф-повара, которые позволят сохранить авокадо свежим, и поделилась ими с подписчиками.

Ее первым советом было "опустить авокадо под холодную воду из-под крана и стряхнуть излишки". Джессика объяснила, что хлор в водопроводной воде, который добавляется для уничтожения вредных микробов поможет "уменьшить потемнение" авокадо. После этого нужно завернуть его в пакет и положить в холодильник.

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Вторым трюком было выжать сок лимона на авокадо. Он действует как антиоксидант, чтобы уменьшить потемнение. Однако добавлять лучше не слишком много, чтобы авокадо не стал кашеобразным.

В-третьих, поверхность авокадо можно "смазать маслом нейтрального вкуса". Это создает "липидный барьер", чтобы "кислород не мог взаимодействовать с открытым плодом".

"Если хотите, самый быстрый способ - просто положить авокадо срезом вниз на кусок фольги, а затем плотно завернуть его. Это создает физический барьер, через который не проникает кислород", - дала последний совет Джессика.

Советы по авокадо

Лучше всего употреблять авокадо, когда оно уже спелое и имеет сливочную консистенцию. Однако для того, чтобы оно было идеальным и готовым для употребления, надо уметь его хранить.

Ранее ученые объяснили, кому не стоит есть авокадо.

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