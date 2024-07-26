Часто случается ситуация, когда нужно использовать только одну половинку авокадо, а вторую - отложить на завтра. Однако достав ее на следующий день из холодильника можно было обнаружить, что зеленый цвет изменился на коричневый.
TikTok-блогер Джессика Гэвин попробовала четыре приема от шеф-повара, которые позволят сохранить авокадо свежим, и поделилась ими с подписчиками.
Ее первым советом было "опустить авокадо под холодную воду из-под крана и стряхнуть излишки". Джессика объяснила, что хлор в водопроводной воде, который добавляется для уничтожения вредных микробов поможет "уменьшить потемнение" авокадо. После этого нужно завернуть его в пакет и положить в холодильник.
Вторым трюком было выжать сок лимона на авокадо. Он действует как антиоксидант, чтобы уменьшить потемнение. Однако добавлять лучше не слишком много, чтобы авокадо не стал кашеобразным.
В-третьих, поверхность авокадо можно "смазать маслом нейтрального вкуса". Это создает "липидный барьер", чтобы "кислород не мог взаимодействовать с открытым плодом".
"Если хотите, самый быстрый способ - просто положить авокадо срезом вниз на кусок фольги, а затем плотно завернуть его. Это создает физический барьер, через который не проникает кислород", - дала последний совет Джессика.
Советы по авокадо
Лучше всего употреблять авокадо, когда оно уже спелое и имеет сливочную консистенцию. Однако для того, чтобы оно было идеальным и готовым для употребления, надо уметь его хранить.
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