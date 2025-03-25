Бананы быстро созревают из-за выделения газа этилена, однако этот процесс можно замедлить.

Бананы очень быстро созревают, и если не успеть их съесть, то придется выбросить. Однако существует способ сохранить их в пригодном состоянии дольше, пишет Express.

Специалисты по утилизации отходов объяснили, что бананы очень быстро созревают и становятся коричневыми в связи с тем, что они производят газ этилен - природное химическое соединение, которое ускоряет созревание. Этот газ стимулирует расщепление крахмала на сахар, что придает бананам сладость. Он также вызывает размягчение фруктов, во время которого клетки разрушаются и меняют цвет с зеленого на желтый, а затем и на коричневый.

Но эти процессы можно замедлить, благодаря чему бананы будут сохраняться свежими до двух недель дольше. Эксперты объяснили, как это сделать.

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Они утверждают, что заворачивание плодоножек бананов в фольгу замедлит выделение этилена, а следовательно, и процесс созревания. Если же созревшие бананы положить в холодильник, то они тоже будут храниться дольше.

"Заворачивание плодоножек в фольгу значительно замедляет этот процесс. После того, как они полностью созреют, поместите их в холодильник - это остановит их дальнейшее созревание, не влияя на качество плодов", - заверил эксперт по управлению отходами.

Но, отмечается, лайфхак с холодильником будет работать только после того, как бананы полностью созреют. Если же вы положите незрелые бананы в холодильник, это может негативно повлиять на их вкус и текстуру.

Впрочем, не стоит удивляться, если в холодильнике бананы станут коричневыми. Эксперты говорят, что состояние изменит только кожура, а внутри фрукты останутся одинаково свежими.

"Этот простой прием является прекрасным примером того, как незначительные изменения могут помочь семьям сэкономить деньги и уменьшить количество отходов", - отметил эксперт.

Ранее УНИАН рассказывал, как правильно хранить яйца. Чтобы яйца оставались свежими как можно дольше, эксперт по пищевой безопасности Закари Картрайт советует держать их в упаковке острым концом вниз: это поможет сохранить дольше воздушную камеру в верхней части яйца, что замедляет потерю влаги и удерживает желток в центре.

Также яйца нужно хранить в самой холодной части холодильника, а не в дверце, где температура часто меняется.

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