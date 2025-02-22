Многие люди стараются избегать бананов, но этого лучше не делать из-за того, какую пользу несет этот фрукт.

Про бананы очень много говорят. Они якобы "слишком богаты углеводами" и вовсе "наполнены сахаром", из-за чего не подходят для тех людей, которые стараются похудеть.

Да, бананы не обладают такой антиоксидантной силой, как черника, и не так популярны, как яблоки, но с точки зрения пользы для здоровья они вовсе не так уж плохи, пишет зарегистрированный диетолог Лиза Валенте в материале для Eating Well.

Несмотря на свою спорную репутацию в плане питания, бананы по-прежнему являются самым продаваемым фруктом в США. Есть несколько причин, из-за которых вам обязательно нужно покупать бананы при походе в супермаркет.

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Бананы являются богатым источником калия. В США, в частности, более 100 миллионов человек страдают от повышенного давления, а калий помогает поддерживать его в норме. В одном среднем банане 422 мг калия – это около 9% от суточной нормы.

Кроме того, один средний банан содержит около 3 граммов клетчатки. Возможно, это не кажется большим количеством, но каждый грамм важен, особенно учитывая, что большинство людей не потребляют достаточное количество клетчатки. Женщинам следует стремиться к 25 г в день, а мужчинам – к 38 г.

Клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости, улучшает здоровье кишечника и полезна для сердца.

В материале также сообщается о резистентном крахмале, о котором многие даже могли и не слышать. Но это действительно уникальное вещество, а неспелые бананы являются его отличным источником. Это трудноусвояемый углевод, который помогает улучшить здоровье кишечника и может способствовать сжиганию жира.

В небольшом спелом банане содержится 4 грамма резистентного крахмала, а в зеленых бананах его на 80% больше. Эксперты рекомендуют получать 10 г этого вещества в день.

И, одним из явных для некоторых людей плюсом является то, что бананы подходят для употребления при диабете. Исследование, опубликованное в Frontiers in Endocrinology, показало, что употребление большего количества фруктов может помочь людям с диабетом снизить уровень сахара в крови натощак. Другое исследование в European Journal of Nutrition обнаружило, что у людей, которые регулярно едят фрукты, ниже риск развития диабета 2 типа.

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