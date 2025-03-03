Яйца могут оставаться свежими дольше, если помнить об определенных правилах.

Если вы делаете запас яиц, важно знать, сколько времени они будут оставаться свежими. Эксперт по пищевой безопасности Закари Картрайт рассказала все, что нужно знать о хранении яиц и безопасном их потреблении, пишет Cnet.

Сколько времени можно хранить яйца в холодильнике

По данным Министерства сельского хозяйства США, яйца остаются пригодными к употреблению в течение 3-5 недель, если они хранятся в холодильнике. Они могут быть безопасными даже на 1-2 недели дольше, если их хранить при низкой температуре.

Чтобы яйца оставались свежими как можно дольше, Картрайт советует держать их в упаковке острым концом вниз: это поможет сохранить дольше воздушную камеру в верхней части яйца, что замедляет потерю влаги и удерживает желток в центре. Также яйца нужно хранить в самой холодной части холодильника, а не в дверце, где температура часто меняется.

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Что касается вареных яиц, то они остаются пригодными не более недели при хранении в холодильнике.

Если вы ориентируетесь на дату годности на упаковке, то специалист утверждает, что яйца могут оставаться пригодными на 1-2 недели дольше после указанной даты, если они правильно хранились.

Со временем качество яиц меняется: белок становится более жидким, а желток менее упругим. Впрочем, отмечается, даже такие яйца безопасны для употребления.

Как проверить, свежее ли яйцо свежее

Если вы хотите узнать, свежее ли яйцо, прежде чем его разбить, эксперт советует провести "тест на плавучесть":

1. Налейте большой стакан холодной воды.

2. Осторожно окуните яйцо в воду.

3. Если яйцо тонет и ложится на бок - оно свежее.

4. Если яйцо тонет, но стоит вертикально - оно еще пригодно к употреблению, но его следует использовать как можно быстрее.

5. Если яйцо плавает на поверхности - оно испорчено, и его надо выбросить.

"Этот тест работает, потому что со временем воздух накапливается внутри яйца, делая его более плавучим", - пояснила Картрайт.

Также она рекомендует обращайте внимание на запах яйца при разбитии. Если он резкий сероводородный или белок и желток имеют подозрительный окрас - розовый, зеленый или перламутровый оттенок, это может свидетельствовать о наличии опасных бактерий.

Можно ли замораживать яйца

Яйца можно замораживать, но не в скорлупе. Картрайт привела два способа, как это делать правильно. Первый способ - это разбить яйца, соединить их и взбить, а затем заморозить. Второй способ - заморозить белки и желтки отдельно. Замороженными яйца могут храниться до одного года, говорит эксперт.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить "идеальные" яйца с жидким желтком за несколько минут. Простой трюк представил TikTok-пользователь SugarPinkFood. Для начала необходимо поставить сковороду на средний огонь, добавить в нее немного воды, дать ей нагреться и после этого вбить яйца. Вода помогает предотвратить прилипание яиц к сковороде, в они всегда получаются идеальными.

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