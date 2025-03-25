Для такого метода вам понадобятся вещи, которые точно у вас есть на кухне.

Если вы любите авокадо, то, скорее всего, у вас бывали случаи, когда любимый фрукт, который должен был быть на завтрак, оказался испорченным. По словам экспертов, авокадо быстро портится, если его хранят неправильно, пишет Express.

Однако шеф-повар Эми Линн Кросс рассказала, как хранить авокадо, чтобы они не портились очень быстро. Также она предупредила, что не стоит хранить фрукт в воде, ведь это может привести к размножению бактерий, которые его портят.

"Эти советы показывают, что люди хранят целые и разрезанные пополам авокадо в воде, чтобы дольше сохранить их свежими. Это было во всех социальных сетях. На самом деле, это может привести к тому, что вы заболеете", - подчеркнула шеф-повар.

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По ее словам, авокадо нужно тщательно промывать, чтобы уничтожить бактерии, высушить и хранить в герметичном контейнере.

Кроме того, Кросс поделилась своим метод хранения этого фрукта.

"Он состоит из двух ингредиентов: прохладной воды и 5% дистиллированного белого уксуса", - отметила она.

Если хорошо помыть авокадо в уксусе, то это может убить поверхностные бактерии или загрязнители, благодаря чему оно сохранится дольше. Сначала очистите авокадо от этикеток, положите его в холодную воду и добавьте 60 мл белого уксуса.

"Перед погружением авокадо нужно установить таймер ровно на две минуты и не передерживать его дольше, иначе вы можете почувствовать вкус уксуса во фруктах", - предупредили в материале.

После этого тщательно промойте авокадо под краном, чтобы смыть уксусную смесь. Затем вытрите авокадо насухо и оставьте сушиться на воздухе до полного высыхания.

Другие советы экспертов

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