Частота мытья головы зависит от таких факторов, как жирность ваших волос, тип волос, уровень активности и возраст.

Полезно ли мыть голову каждый день? По мнению сертифицированных дерматологов, частота мытья головы зависит от таких факторов, как жирность ваших волос, тип волос, уровень активности и возраст. Состояние ваших волос и кожи головы может подсказать, будет ли вам полезно мыть голову чаще или реже.

В статье на портале Health рассказывается, как часто нужно мыть голову в зависимости от типа волос, возраста и других факторов. В подготовке статьи принимала участие Сьюзан Бард, доктор медицинских наук, сертифицированный общий и процедурный дерматолог Американского совета дерматологии и член Американского колледжа хирургии Мооса.

Итак, по мнению дерматологов, слишком частое мытье шампунем может высушить волосы и сделать их тусклыми. В то же время более редкое мытье связано с появлением перхоти, неприятным запахом кожи головы и другими проблемами кожи головы и волос.

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Частота мытья волос зависит от множества факторов, включая тип волос и состояние кожи головы.

Тип волос

Людям с более жирными волосами обычно полезно мыть волосы ежедневно. Люди с более сухими или химически обработанными волосами могут дольше обходиться без мытья головы.

Толщина и текстура ваших волос также имеют значение. Например, Американская академия дерматологии рекомендует чернокожим мыть волосы раз в 1–2 недели.

Если у вас более густые или вьющиеся волосы, попробуйте мыть волосы реже. Мойте волосы чаще, если у вас тонкие или жирные волосы.

После каждого мытья головы наносите на кончики волос кондиционер для их укрепления и увлажнения. Доказано, что частое мытье шампунем и кондиционером с хорошей формулой не повреждает волосы.

Возраст

Возраст – еще один фактор, влияющий на то, как часто вам нужно мыть волосы. С возрастом кожа головы производит меньше кожного сала, поэтому вам, возможно, не придется мыть голову шампунем так часто, как раньше.

Рекомендации для детей различаются в зависимости от возраста и уровня активности.

Мытье ежедневно или через день: дети в возрасте от 12 лет или в начале полового созревания, с жирными или прямыми волосами или физически активные дети (например, занимаются спортом или часто играют на улице).

Дети 8–11 лет – 1-2 раза в неделю.

Мытье каждые 7–10 дней: дети 8–12 лет с сухими и вьющимися волосами, заплетенными или заплетенными волосами

Здоровье кожи головы

Перхоть, характеризующаяся шелушением кожи головы, часто является признаком того, что вам, возможно, придется чаще мыть волосы. Недостаточное мытье волос также может привести к повышению уровня кожного сала на коже головы, что в свою очередь может привести к зуду кожи головы или себорейному дерматиту.

Уровень активности

Кожа головы будет выделять больше пота и неприятного запаха, если вы физически активны или много занимаетесь спортом. В зависимости от типа ваших волос вам, возможно, захочется мыть волосы чаще. Вы также можете ополаскивать волосы водой между мытьем.

Какие шампуни самые лучшие?

Дерматологи рекомендуют выбирать шампунь и кондиционер, разработанные для вашего типа волос.

Если вы часто пользуетесь средствами для укладки, попробуйте шампунь глубокой очистки. Используйте лечебный шампунь при таких заболеваниях, как себорейный дерматит и псориаз кожи головы. Если у вас окрашенные или мелированные волосы, выберите шампунь, специально разработанный для окрашенных волос.

Признаки того, что вы моете голову недостаточно часто

Жирные волосы

Перхоть

Запах кожи головы

Видимая грязь на волосах

Признаки того, что вы слишком часто моете голову

Сухие или тусклые волосы, лишенные блеска.

Вьющиеся волосы

Ломкие волосы

Раздраженная, сухая или зудящая кожа головы

Влияет ли частота мытья головы на рост волос?

Некоторые исследования показали, что на рост волос может влиять частота мытья головы, поскольку поддержание частого режима мытья, подходящего для вашего типа волос и состояния кожи головы, может быть полезно для общего здоровья и роста волос.

Как мыть голову реже

Попробуйте продлить время мытья головы, промывая водой между мытьем. Используйте сухие шампуни в виде порошков или спреев, чтобы свести к минимуму ломкость и секущиеся кончики. Заплетите волосы в косу, пучок или низкий хвост, чтобы временно скрыть жирность.

Ранее мы рассказывали, почему феном вредно сушить волосы.

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