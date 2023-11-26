Многих женщин не останавливает знание того, что частое применение фена не приносит пользы волосам. Но специалисты обратили внимание на некоторые тонкости этой рутинной процедуры.

Многие женщины уже давно привыкли к этому удобному девайсу, из-за того что он помогает высушить волосы и сэкономить время, что особенно актуально при современном ритме жизни. Однако специалисты рекомендуют не частить с таким способом сушки волос. Как лучше сушить волосы - феном или естественным путем - читайте в материале.

Почему феном вредно сушить волосы - ответ специалистов

Частое пользование феном вредит волосам, поскольку вода внутри их структуры расширяется и образует микропустоты с воздухом - что и называется поврежденная структура волос или "bubble hair".

В связи с этим опытные парикмахеры ответили на распространенный среди женщин вопрос о том, можно ли сушить волосы феном без термозащиты. Они утверждают, что применение этого средства очень нужно, поскольку оно помогает равномерно распределять горячий воздух с фена по волосам и избегать пережигания.

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Что лучше - сушить волосы феном или нет

Также парикмахеры рассказали, что будет, если сушить волосы феном. Они отмечают, что ничего плохого в сушке волос таким образом нет. Просто есть несколько советов, как сделать этот процесс безвредным.

Ученый Кембриджского университета, трихолог Тим Мур советует перед тем как взять в руки фен, аккуратно вытереть голову полотенцем для впитывания излишков влаги. Еще он рекомендует применять термозащитную жидкость и сушить волосы при температуре не выше 210 градусов.

Специалисты отмечают, что при использовании фена на расстоянии 15 см от волос этот прибор не вредит им. Однако они предупреждают, что воздух лучше не делать слишком горячим.

Поэтому, если вы задавались вопросом, можно ли сушить волосы феном, то теперь ответ стал очевиден - главное придерживаться рекомендаций.

Что вреднее - сушить волосы феном или нет

Опытные трихологи давно изучали, какой способ сушки волос лучше, и пришли к выводу, что оставлять волосы сушиться самим будет худшим решением.

Как утверждают ученые, влажные волосы разбухают и легко повреждаются. Так, когда кутикулы волос мокрые, они растягиваются, вот почему нельзя сушить волосы естественным путем.

Что будет, если не сушить волосы феном

Итак, мы уже знаем, что долгое нахождение волос в мокром состоянии делает их уязвимыми перед внешним воздействием.

К этому можно еще добавить, что специалисты категорически запрещают ложиться спать с мокрой головой. Трение головы о подушку на протяжении всего сна нанесет волосам серьезный вред - они истончаются и становятся ломкими.

Вреден ли фен для мозга - ответ ученых

Ученые установили, что электромагнитное поле от бытовых приборов может негативно влиять на мозг. Однако есть одно но - чтобы это произошло, нужно находится в зоне действия поля целых 24 часа. Поэтому, если вы несколько раз в неделю сушите волосы феном в течение 15-20 минут, то ни о каком негативном влиянии речи быть не может.

Ранее УНИАН писал, почему нельзя мыть волосы по всей длине.

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