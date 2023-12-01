Лунный календарь стрижек подскажет удачные и несчастливые дни декабря для работ с волосами.

Лунные циклы влияют на состояние наших волос и общее самочувствие. В разные дни лунного календаря меняется состояние и структура волос. В растущую луну они становятся кудрявыми и непослушными, а также быстро отрастают. А в период убывающей луны волосы долго растут и остаются прямыми. Лунный календарь стрижек подскажет, какие дни декабря лучше всего подходят для посещения парикмахера.

Мы подготовили лунный календарь стрижек на декабрь 2023 года с учетом фазы Луны и влияния знаков Зодиака. Этот календарь поможет вам спланировать поход к парикмахеру и получить удовольствие от стрижки.

Когда нельзя стричь волосы в декабре и проводить окрашивания

В некоторые дни качество волос сильно ухудшается, поэтому визит в парикмахерскую лучше отменить в такие даты:

Видео дня

1 декабря - из-за влияния знака Рака волосы станут очень непослушными. Любая укладка, завивка и выпрямления не дадут результата и не продержатся долго. Не стоит укорачивать волосы, иначе они будут неровно отрастать.

- из-за влияния знака Рака волосы станут очень непослушными. Любая укладка, завивка и выпрямления не дадут результата и не продержатся долго. Не стоит укорачивать волосы, иначе они будут неровно отрастать. 8 декабря - после стрижки волосы начнут расти быстрее, но станут сильнее запутываться. Неудачный день для окрашивания - результат не будет соответствовать ожиданиям.

- после стрижки волосы начнут расти быстрее, но станут сильнее запутываться. Неудачный день для окрашивания - результат не будет соответствовать ожиданиям. 9 декабря - знак Зодиака Скорпион делает любые стрижки и окрашивания очень непредсказуемыми. День подходит для экспериментов, но если предстоит важная встреча, то лучше ничего не менять в прическе. Химическая завивка навредит больше, чем в другие дни.

- знак Зодиака Скорпион делает любые стрижки и окрашивания очень непредсказуемыми. День подходит для экспериментов, но если предстоит важная встреча, то лучше ничего не менять в прическе. Химическая завивка навредит больше, чем в другие дни. 11 декабря - стрижка в этот день нарушит естественную структуру волос и приведет к посеченным кончикам. Окрашивание волос ухудшит социальное положение.

- стрижка в этот день нарушит естественную структуру волос и приведет к посеченным кончикам. Окрашивание волос ухудшит социальное положение. 20 декабря - стрижка в этот день негативно повлияет на здоровье волос и ускорит их выпадение, а химические процедуры принесут больше вреда, чем обычно. Очень неудачный день для любых кардинальных изменений прически.

- стрижка в этот день негативно повлияет на здоровье волос и ускорит их выпадение, а химические процедуры принесут больше вреда, чем обычно. Очень неудачный день для любых кардинальных изменений прически. 28 декабря - под влиянием знака Рака волосы станут тонкими, болезненными и непослушными. Любые виды работ с волосами ухудшат их состояние. Также стрижка может негативно повлиять на эндокринную систему.

Также не стоит делать сложную прическу по пятницам, поскольку результат будет непредсказуемым.

Когда лучше стричь и красить волосы декабре 2023

Чтобы стрижка точно вас порадовала, её рекомендуется планировать на такие дни:

4 декабря - под влиянием знака Девы волосы быстрее растут, а укладка дольше держит форму. Хорошо пройдет окрашивание, тонирование, закрашивание седины. Стрижка улучшит здоровье волос. Кончики будут меньше сечься.

- под влиянием знака Девы волосы быстрее растут, а укладка дольше держит форму. Хорошо пройдет окрашивание, тонирование, закрашивание седины. Стрижка улучшит здоровье волос. Кончики будут меньше сечься. 5 декабря - очень хороший день для любого окрашивания, даже самого сложного. Удачная дата для оздоровительных процедур - они принесут волосам больше пользы, чем обычно. Волосы после стрижки будут долго отрастать.

- очень хороший день для любого окрашивания, даже самого сложного. Удачная дата для оздоровительных процедур - они принесут волосам больше пользы, чем обычно. Волосы после стрижки будут долго отрастать. 14 декабря - лучший день, когда стричь волосы в декабре 2023. Можно кардинально менять стрижку, завивать и выпрямлять волосы и заниматься даже самым сложным окрашивание. Результат в любом случае порадует вас и долго продержится.

- лучший день, когда стричь волосы в декабре 2023. Можно кардинально менять стрижку, завивать и выпрямлять волосы и заниматься даже самым сложным окрашивание. Результат в любом случае порадует вас и долго продержится. 23 декабря - под влиянием знака Тельца волосы становятся послушными и отзывчивыми, легко принимают нужную форму. Любые стрижки и прически порадуют вас и будут отлично выглядеть. Хороший день для оздоровительных процедур. Можно красить волосы, но только природными красителями (хной и басмой).

- под влиянием знака Тельца волосы становятся послушными и отзывчивыми, легко принимают нужную форму. Любые стрижки и прически порадуют вас и будут отлично выглядеть. Хороший день для оздоровительных процедур. Можно красить волосы, но только природными красителями (хной и басмой). 25 декабря - стрижка в этот день укрепит корни и ускорит рост волос, поэтому её можно проводить, если хотите отрастить длинную шевелюру. Хороший день для завивки - волосы надолго останутся кудрявыми.

- стрижка в этот день укрепит корни и ускорит рост волос, поэтому её можно проводить, если хотите отрастить длинную шевелюру. Хороший день для завивки - волосы надолго останутся кудрявыми. 26 декабря - хороший день для стрижки, если хотите ускорить рост волос. Можно заняться завивкой, тонированием, выпрямлением волос. Хорошие дни для окрашивания в естественные цвета.

- хороший день для стрижки, если хотите ускорить рост волос. Можно заняться завивкой, тонированием, выпрямлением волос. Хорошие дни для окрашивания в естественные цвета. 30 декабря - под знаком Зодиака Лев волосы становятся густыми, крепкими и здоровыми. Это отличный день для посещения парикмахера. Любые работы с волосами пройдут удачно и принесут удовольствие. Химические процедуры навредят гораздо меньше, чем обычно, а оздоровительные принесут вдвое больше пользы.

Также хорошие дни, когда стричься в декабре 2023, - это все субботы. В эти дни волосы становятся послушными и здоровыми.

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