Когда стричь волосы по лунному календарю 2023 / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Лунные циклы влияют на состояние наших волос и общее самочувствие. В разные дни лунного календаря меняется состояние и структура волос. В растущую луну они становятся кудрявыми и непослушными, а также быстро отрастают. А в период убывающей луны волосы долго растут и остаются прямыми. Лунный календарь стрижек подскажет, какие дни декабря лучше всего подходят для посещения парикмахера.

Мы подготовили лунный календарь стрижек на декабрь 2023 года с учетом фазы Луны и влияния знаков Зодиака. Этот календарь поможет вам спланировать поход к парикмахеру и получить удовольствие от стрижки.

Когда нельзя стричь волосы в декабре и проводить окрашивания

В некоторые дни качество волос сильно ухудшается, поэтому визит в парикмахерскую лучше отменить в такие даты:

Видео дня
  • 1 декабря - из-за влияния знака Рака волосы станут очень непослушными. Любая укладка, завивка и выпрямления не дадут результата и не продержатся долго. Не стоит укорачивать волосы, иначе они будут неровно отрастать.
  • 8 декабря - после стрижки волосы начнут расти быстрее, но станут сильнее запутываться. Неудачный день для окрашивания - результат не будет соответствовать ожиданиям.
  • 9 декабря - знак Зодиака Скорпион делает любые стрижки и окрашивания очень непредсказуемыми. День подходит для экспериментов, но если предстоит важная встреча, то лучше ничего не менять в прическе. Химическая завивка навредит больше, чем в другие дни.
  • 11 декабря - стрижка в этот день нарушит естественную структуру волос и приведет к посеченным кончикам. Окрашивание волос ухудшит социальное положение.
  • 20 декабря - стрижка в этот день негативно повлияет на здоровье волос и ускорит их выпадение, а химические процедуры принесут больше вреда, чем обычно. Очень неудачный день для любых кардинальных изменений прически.
  • 28 декабря - под влиянием знака Рака волосы станут тонкими, болезненными и непослушными. Любые виды работ с волосами ухудшат их состояние. Также стрижка может негативно повлиять на эндокринную систему.

Также не стоит делать сложную прическу по пятницам, поскольку результат будет непредсказуемым.

Когда стричь волосы по лунному календарю 2023 / картинка УНИАН

Когда лучше стричь  и красить волосы декабре 2023

Чтобы стрижка точно вас порадовала, её рекомендуется планировать на такие дни:

  • 4 декабря - под влиянием знака Девы волосы быстрее растут, а укладка дольше держит форму. Хорошо пройдет окрашивание, тонирование, закрашивание седины. Стрижка улучшит здоровье волос. Кончики будут меньше сечься.
  • 5 декабря - очень хороший день для любого окрашивания, даже самого сложного. Удачная дата для оздоровительных процедур - они принесут волосам больше пользы, чем обычно. Волосы после стрижки будут долго отрастать.
  • 14 декабря - лучший день, когда стричь волосы в декабре 2023. Можно кардинально менять стрижку, завивать и выпрямлять волосы и заниматься даже самым сложным окрашивание. Результат в любом случае порадует вас и долго продержится.
  • 23 декабря - под влиянием знака Тельца волосы становятся послушными и отзывчивыми, легко принимают нужную форму. Любые стрижки и прически порадуют вас и будут отлично выглядеть. Хороший день для оздоровительных процедур. Можно красить волосы, но только природными красителями (хной и басмой).
  • 25 декабря - стрижка в этот день укрепит корни и ускорит рост волос, поэтому её можно проводить, если хотите отрастить длинную шевелюру. Хороший день для завивки - волосы надолго останутся кудрявыми.
  • 26 декабря - хороший день для стрижки, если хотите ускорить рост волос. Можно заняться завивкой, тонированием, выпрямлением волос. Хорошие дни для окрашивания в естественные цвета.
  • 30 декабря - под знаком Зодиака Лев волосы становятся густыми, крепкими и здоровыми. Это отличный день для посещения парикмахера. Любые работы с волосами пройдут удачно и принесут удовольствие. Химические процедуры навредят гораздо меньше, чем обычно, а оздоровительные принесут вдвое больше пользы.

Также хорошие дни, когда стричься в декабре 2023, - это все субботы. В эти дни волосы становятся послушными и здоровыми.

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