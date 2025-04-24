Протеиновый батончик - продукт, который может заинтересовать нас в магазине, но о нем нужно знать несколько деталей.

Иногда у нас получается так, что утром совсем нет времени ни на приготовление завтрака, ни на его употребление. Именно поэтому нам приходится идти на работу голодными. Или, например, после тренировки в зале нам ведь нужно чем-то перекусить по дороге домой.

В таких случаях иногда может возникнуть идея в покупке протеинового батончика — чтобы получить полезные макроэлементы и заряд энергии на день, пишет Delish.

Но, как и большинство упакованных продуктов, некоторые протеиновые батончики могут быть сильно переработанными и содержать не самые полезные ингредиенты. Издание обратилось к диетологам, чтобы узнать их мнение.

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Что искать в протеиновом батончике

Не все батончики одинаково полезны, поэтому важно обращать внимание на состав. Сертифицированный диетолог Киран Кэмпбелл советует выбирать варианты, содержащие "существенное количество белка — обычно от 10 до 20 граммов на порцию — с минимальным количеством добавленного сахара и коротким, понятным составом".

Дипломированный диетолог-нутрициолог Саманта Макинни добавляет, что стоит избегать батончиков с добавленным сахаром, синтетическими подсластителями, ароматизаторами и красителями, а также с большим количеством сахарных спиртов, которые могут вызывать проблемы с пищеварением.

Она рекомендует выбирать батончики, подслащенные натуральными ингредиентами, такими как стевия, монах фрукт или аллюлоза.

Также Макинни отмечает, что цель батончика — быть удобным источником белка, а не перегруженным углеводами и жирами. "Обычно мы рекомендуем выбирать батончики с содержанием углеводов менее 20 граммов и жиров — менее 10 граммов", — говорит она.

Ищите варианты с минимум 5 граммами клетчатки — это важно для стабильного уровня сахара в крови. Также она советует избегать низкокачественных источников белка, например, изолята сои. Лучше выбирать батончики с белком из орехов или яиц. Однако есть и другие популярные источники белка — сывороточный, молочный и гороховый белок, а также белки из сверчков и кузнечиков.

Когда стоит есть протеиновый батончик

Макинни и Кэмпбелл согласны, что протеиновые батончики — хороший вариант для занятых людей. Тех, кто нуждается в удобстве, а также для спортсменов с повышенными потребностями в белке.

"В ситуациях, когда вы пропускаете прием пищи или он задерживается — например, из-за долгого рабочего дня или если вы находитесь в дороге — батончик может быть более сбалансированным вариантом, чем вредный перекус", — говорит Кэмпбелл. Однако, несмотря на удобство, она подчеркивает, что не стоит постоянно заменять ими полноценные источники белка, такие как мясо, бобовые, орехи и нежирные молочные продукты.

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