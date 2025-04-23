Погода влияет и на активность человека, и на его питание, считают эксперты.

Худеть легко не бывает никогда, но все же лучше всего это делать летом, когда теплая погода, много солнечного света и более длинные дни, считают тренеры и диетологи. Об этом пишет Parade.

Сертифицированный тренер и зарегистрированный диетолог Танви Далал и сертифицированный личный тренер Эмма Грейвс назвали четыре причины, почему худеть легче в теплое время.

1. Больше возможностей для движения

По словам Дадал, одна из причин, почему похудеть легче в теплое время, заключается в том, что дни длятся дольше, а значит, есть больше возможностей двигаться - будь то утренняя прогулка, вечерняя езда на велосипеде или тренировки в парке.

Видео дня

"Когда световой день становится длиннее, наш мозг, как правило, чувствует, что у нас все еще есть время в течение дня, будь то тренироваться, общаться или заниматься хобби", - пояснила Грейвс.

2. Больше энергии

В теплое время у людей больше энергии, чем в зимние месяцы. Обе экспертки говорят, что существует научно подтвержденная причина, почему так происходит.

"Воздействие солнечного света способствует выработке витамина D, что связано с улучшением метаболизма и уровня энергии", - отметила Далал.

Грейвс добавила, что солнечный свет утром, например во время прогулки, помогает регулировать циркадный ритм. Когда циркадный ритм поддерживается, лучше спится ночью, а хороший сон дает заряд энергии и улучшает мотивацию для тренировок.

3. Легче иметь напарника по тренировке

Грейвс и Далал отмечают, что в теплое время года люди гораздо больше общаются, поэтому им легче привлечь друга, который может составить компанию на тренировках.

Эксперты говорят, что лето - идеальная пора для того, чтобы искать фитнес-занятия под открытым небом в местных парках, что открывает отличные социальные возможности.

4. Хочется более здоровой пищи

В зимние месяцы большинство людей употребляют сытную пищу с большим количеством углеводов и жиров. Но как только потеплеет увеличивается тяга к более легким продуктам.

"С повышением температуры наше тело естественно тяготеет к более лёгкой и низкокалорийной пище, что помогает поддерживать дефицит калорий. Пищеварение генерирует тепло, поэтому летом наше тело немного подавляет аппетит, чтобы сохранить прохладу. Это изменение также может повлиять на наше влечение, поскольку мы отдаем предпочтение таким вещам, как холодные напитки, фрукты, салаты, которые легче усваиваются", - говорит Грейвс.

Ранее УНИАН рассказывал, помогут ли 10 тысяч шагов в день похудеть. Диетолог и тренер Адам Мейер отметил, что одна лишь ходьба не поможет быстро похудеть. Исследования показывают, что 10 000 шагов помогают похудеть, если их нужно сочетать с другими стратегиями для эффективного снижения веса.

Вас также могут заинтересовать новости: