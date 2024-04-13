Не только алкоголь и томатный соус могут вызывать неприятное жжение.

Ничто так не портит вкусную еду, как изжога. В одну минуту вы наслаждаетесь пиццей и пивом с друзьями, а в следующую - лезете в аптечку за лекарством, чтобы унять неприятное жжение. Или, может быть, у вас изжога возникает ночью, когда вы пытаетесь заснуть?

Если вы регулярно сталкиваетесь с изжогой, то наверняка уже знаете основные продукты и напитки, которые могут ее вызвать: алкоголь, газированные напитки, жареная пища, томатный соус и цитрусовые.

Как п ишет HuffPost, врачи и диетологи, специализирующиеся на изжоге, утверждают, что для минимизации симптомов необходимо соблюдать пять основных правил питания, которые описаны ниже.

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Что такое изжога?

По словам доктора Лорен Блайх, гастроэнтеролога из Массачусетса, изжога является классическим симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и обычно описывается как ощущение жжения в груди. Другие симптомы ГЭРБ включают затруднение глотания, боль в груди и ощущение полноты в горле.

"Изжога возникает, когда кислота, вырабатываемая в желудке, забрасывается вверх в пищевод. Когда человек глотает пищу, нижняя мышца пищеводного сфинктера в нижней части пищевода расслабляется, позволяя пище и жидкости пройти в желудок, а затем снова напрягается. Когда сфинктер не закрывается должным образом, желудочная кислота может вернуться обратно в пищевод", - пояснила доктор.

5 привычек, которые могут вызвать изжогу

Употребление кофе и чая с кофеином

Дипломированный диетолог Нур Зибде говорит, что кофе является основным провоцирующим фактором изжоги. Также этим свойством обладает черный и зеленый чай.

Употребление шоколада

Одним из распространенных источников изжоги, о котором многие люди не подозревают, является шоколад. Он содержит кофеин, который может вызвать расслабление мышц нижнего пищеводного сфинктера, что в тоге и приводит к изжоге.

В шоколаде также содержится химическое вещество под названием теобромин. Он также может расслабить нижнюю мышцу пищеводного сфинктераэ

Еда перед тренировкой

Если вы регулярно испытываете изжогу, врачи рекомендуют подождать два часа после еды, прежде чем приступать к тренировкам. Любое упражнение, повышающее давление в брюшной полости, может спровоцировать кислотный рефлюкс.

Прием пищи с малыми интервалами

Недостаточное время между приемами пищи - еще одна пищевая привычка, по мнению экспертов, которая может вызвать изжогу. "Трех-четырехчасовые перерывы между приемами пищи и перекусами являются важной стратегией, обеспечивающей долгосрочное улучшение общего состояния пищеварительной системы. Перерывы между приемами пищи помогают очистить пищеварительный тракт и помогают мышцам, выстилающим пищеварительный тракт, правильно сокращаться и продвигать пищу", - объясняет Нур Зибде.

Прием пищи перед сном

Если вы ложитесь, когда в желудке еще переваривается пища, ей будет легче вернуться обратно в пищевод. Поэтому врачи советуют ужинать за несколько часом до сна.

Напомним, ранее диетологи назвали самые вредные продукты, от которых срочно нужно отказаться.

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