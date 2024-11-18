Континенты Земли вошли в стабильно более засушливую фазу.

Ученые фиксируют значительное сокращение запасов пресной воды на Земле.

Как пишет ScienceDaily со ссылкой на отчет ученых, спутниковые измерения с 2015 по 2023 год показали, что среднее количество пресной воды на суше и в подземных водоносных горизонтах было на 1200 кубических километров ниже, чем это было с 2002 по 2014 год.

"Это в два с половиной раза больше объема утраченного озера Эри", - сказал Мэтью Роделл, один из авторов исследования и гидролог из NASA Goddard Space.

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Во время засухи фермы и города вынуждены больше полагаться на подземные воды, что может привести к циклу уменьшения запасов подземной воды. Так запасы пресной воды истощаются, а дождь и снег не могут их пополнить, и поэтому закачивается больше грунтовых вод.

Согласно отчету ООН о нехватке воды за 2024 год, сокращение доступной воды создает нагрузку на фермеров и общины, потенциально приводя к голоду, конфликтам, бедности и повышенному риску заболеваний.

Команда исследователей обнаружила резкое глобальное уменьшение пресной воды с помощью наблюдений со спутников Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE), которыми управляют Немецкий аэрокосмический центр, Немецкий научно-исследовательский центр геонаук и NASA. Эти спутники измеряют колебания силы тяжести Земли в лунных масштабах и выявляют изменения массы воды на земле и под землей.

Уменьшение глобальных запасов пресной воды началось с масштабной засухи в северной и центральной Бразилии, а вскоре последовала серия крупных засух в Австралазии, Южной Америке, Северной Америке, Европе и Африке.

При этом повышение температуры океана в тропической части Тихого океана с конца 2014 до 2016 года привело к изменениям атмосферных струйных течений, которые изменили погоду и режим осадков во всем мире. По оценке ученых, 13 из 30 сильнейших засух в мире, которые наблюдал GRACE, произошли с января 2015 года.

Глобальное потепление приводит к тому, что атмосфера удерживает больше водяного пара. Это, в свою очередь, приводит к экстремальным осадкам. Длительные периоды между интенсивными осадками позволяют почве высохнуть и стать более компактной. Это уменьшает количество воды, которую земля может поглотить во время дождя.

"Проблема, когда у вас сильные осадки, заключается в том, что вода в конечном итоге стекает, вместо того, чтобы впитываться и пополнять запасы грунтовой воды. Во всем мире уровень пресной воды остается стабильно низким после Эль-Ниньо 2014-2016 годов, в то время как больше воды остается в атмосфере в виде водяного пара. Потепление увеличивает как испарение воды с поверхности в атмосферу, так и водоудерживающую способность атмосферы, увеличивая частоту и интенсивность условий засухи", - отметил метеоролог NASA Goddard Майкл Босилович.

Учитывая, что девять самых теплых лет в современном температурном рекорде совпали с резким снижением уровня пресной воды, Роделл сказал: "Мы не думаем, что это совпадение, и это может быть предвестником того, что произойдет".

Как сообщал УНИАН, согласно новому исследованию, перед последним ледниковым периодом произошло глобальное потепление, которое привело к исчезновению жизненно важных течений Атлантического океана.

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