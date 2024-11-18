Отмечается, что проблемы могут скрываться не только в самой лампе.

Упаковка светодиодных ламп обещает, что они прослужат долгие годы, но затем они мерцают и умирают в течение года или двух. Светодиодные лампы невероятно эффективны, но, если они служат так же долго, как лампы накаливания, это плохой стимул платить за них больше.

Издание Cnet выяснило, что же сокращает "жизнь" светодиодам.

Показатели продолжительности жизни светодиодов - это среднее значение

Цифры, которые вы видите на коробке, не всегда оправдывают себя в реальной жизни. Светодиодные лампы действительно служат дольше, но заявления о пяти - десяти годах - это оценки, основанные на внутренних испытаниях, а компании всегда ищут способы показать свои лампы в наилучшем свете.

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Так что, если на упаковке написано, что лампа служит семь лет, это означает, что тестирование показало в среднем семь лет, и вы не всегда знаете, какие математические расчеты были проведены для получения такого результата.

Кроме того, компании могут использовать более хитрые формулировки, например "до семи лет", что означает, что они, вероятно, делают серьезный перевес в сторону самых лучших показателей при тестировании ламп, что повышает вероятность того, что лампы окажутся неэффективными.

Также проверьте, как производитель определяет один день использования при расчете. Некоторые компании используют более честные шесть-восемь часов для одного дня, а другие - два-три часа, чтобы завысить показатели срока службы.

При этом Томас Грейбл, из технической группы по продуктам LEDvance, утверждает, что лампы накаливания служат в среднем около 800 часов, что намного меньше, чем у большинства светодиодных ламп.

Светодиодные драйверы перегреваются и выходят из строя

Светодиод вряд ли выйдет из строя, а если и выйдет, то медленно, в течение многих лет. Вместо этого в светодиодных лампах выходят из строя другие элементы. Светодиодные лампы работают на постоянном токе, который требует преобразователя и драйверов для переключения с переменного тока.

Внутри каждой светодиодной лампы находятся крошечные компоненты схемы, которые гораздо более уязвимы, чем сам диод. Центр исследования освещения при Политехническом институте Ренсселаера сообщает, что, согласно исследованиям, хрупкие элементы чаще всего выходят из строя в суровых условиях.

Электроэнергия в доме может быть не "чистой"

С точки зрения электросетей, чистое электричество - это стабильное и надежное, с очень точным переменным током и небольшим количеством неожиданных скачков ампер. Но не все электричество такое. В зависимости от электрической инфраструктуры рядом с домом, электричество может быть более "грязным" - с крошечными скачками напряжения и другими проблемами. Преобразователи светодиодных ламп должны справляться с этими мелкими несоответствиями, что может быстро привести к их износу и перегреву.

Розетки могут быть старыми или плохо установлены

Старые, грязные розетки не будут передавать электричество так же плавно, что приведет к перегоранию, а слишком слабое или слишком тугое вкручивание светодиодной лампы тоже может создать проблемы.

Высокая влажность

Влажность в сочетании с теплом еще быстрее изнашивает электрические компоненты светодиодных ламп. Если вы живете в сыром районе с высоким содержанием влаги в воздухе, светодиодные лампы вряд ли прослужат весь срок службы.

Светодиодные лампы и старые диммеры не сочетаются

Многие светодиодные лампы могут диммироваться, но это не значит, что они хорошо сочетаются со старыми диммерами. Как отмечает компания Torchlight, занимающаяся установкой светодиодов, старые диммеры созданы для работы с мощными лампами накаливания, поэтому при работе с маломощными светодиодами возникают проблемы.

Справка УНИАН. Диммер - светорегулятор - электронное устройство, предназначенное для изменения электрической мощности.

Проблемы контроля качества

Качество светодиодных ламп также влияет. Многие производители пытаются сэкономить на дешевых драйверах и преобразователях, а также сборке низкого качества, что является основной причиной раннего выхода из строя лампы.

Ранее УНИАН писал, что ученые придумали революционный метод производства топлива из CO2.

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