Климатологи говорят, что мы можем прийти к условиям, которые повторяют последний межледниковый период.

Согласно новому исследованию, перед последним ледниковым периодом произошло глобальное потепление, которое привело к исчезновению жизненно важных течений Атлантического океана.

Как пишет Live Science, это привело к значительным изменениям - Гренландское, Исландское и Норвежское моря резко охладились, тогда как окружающие океаны стали теплее. По мнению ученых, мы можем снова двигаться к такому же процессу, ведь температуры уже приближаются к уровням, которые были до последнего ледникового периода.

"Наше исследование действительно вызывает беспокойство относительно того, к чему мы можем двигаться", - сообщил автор исследования Мохамед Эзат, доцент и палеоокеанограф Арктического университета Норвегии.

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Как отмечается, последний межледниковый период (от 130 000 до 115 000 лет назад), который состоялся между двумя предыдущими ледниковыми периодами, был относительно теплым этапом истории нашей планеты. Это характеризовалось более высокими температурами, уровнем моря и меньшими ледяными покровами, чем сейчас.

Климатологи говорят, что мы можем прийти к условиям, которые повторяют последний межледниковый период, если страны не смогут сократить выбросы парниковых газов.

"Период времени, который мы исследовали, последний межледниковый период, является интересным и очень своевременным для изучения. Мы обнаружили, что примерно 128 000 лет назад усиленное таяние арктического морского льда оказало значительное влияние на изменение циркуляции в северных морях", - сказал Эзат.

Их течения играют важную роль в более широкой системе течений Атлантического океана под названием Атлантическая меридиональная вращательная циркуляция (AMOC), которая включает Гольфстрим. AMOC необходим для согревания Северного полушария и функционирует как гигантский конвейер, когда теплые воды из Южного полушария плывут на север по поверхности океана, а затем охлаждаются и погружаются на дно в Северной Атлантике, чтобы вернуться на юг.

Таяние льда в Арктике может существенно повлиять на эту циркуляцию, поскольку эта пресная вода разбавляет поверхностные воды и не дает им опускаться на дно, образуя глубокие течения. Исследования показывают, что AMOC уже замедляется и может полностью остановиться в ближайшие десятилетия.

Спутниковые наблюдения показывают резкое уменьшение арктического морского льда за последние четыре десятилетия, и лето без льда, вероятно, закрепится к 2050 году.

"Это посылает еще одно напоминание о том, что климат нашей планеты - это хрупкое равновесие, и что климатические действия являются чрезвычайной ситуацией. Мы знаем, что серьезное ослабление AMOC маловероятно, и если это произойдет, это будет иметь серьезные последствия [для] высокоширотных регионов и за их пределами", - Эзат.

Изменения климата

Недавно ученые сделали тревожный прогноз по изменению климата, проанализировав доисторическую Землю.

Ученые пытаются найти способ остановить глобальное потепление. Новое исследование показало, что в этой борьбе может помочь распространенный тип водорослей.

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