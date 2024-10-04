Ученые сообщили, что они обнаружили скрытую силу бактерии Comamonas testosteri, которая есть в городских водоемах и сточных водах.

Исследователи из Северо-Западного университета США нашли решение, которое может помочь в борьбе с растущей проблемой загрязнения пластиком окружающей среды.

Они идентифицировали бактерию сточных вод, способную разрушать пластик ПЭТ (полиэтилентерефталат), котрый особенно проблематичен из-за своей прочности и устойчивости к деградации, пишет портал Interesting Engineering.

"Мы впервые систематически показали, что бактерия сточных вод может взять исходный пластиковый материал, испортить его, фрагментировать, расщепить и использовать в качестве источника углерода", - заявила Людмила Аристилде, которая руководила исследованием, опубликованом в журнале Environmental Science & Technology. Она добавила:

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"Удивительно, что эта бактерия может выполнять весь этот процесс, и мы определили ключевой фермент, отвечающий за разрушение пластиковых материалов. Это можно оптимизировать и использовать, чтобы помочь избавиться от пластика в окружающей среде".

Ученые сообщили, что они обнаружили скрытую силу бактерии Comamonas testosteri, которая есть в городских водоемах и сточных водах: она питается пластиковыми отходами.

Отмечается, что способность бактерий разлагать пластик опосредована комбинацией физических и биохимических процессов.

Сначала она пережевывает пластик на мелкие кусочки, после чего пускает в действие фермент, который еще больше разлагает пластик, позволяя бактериям поглощать атомы углерода в качестве пищи.

Исследователи это узнали благодаря комбинации теоретических и экспериментальных методов. Сначала они выделили бактерии из сточных вод, потом их выращивали в лабораторных условиях на субстратах из ПЭТ.

Потом они тщательно изучили изменения на поверхности пластика, а воду проанализироли на предмет наличия признаков деградации пластика, а также присутствия нанопластика.

Параллельно ученые изучали внутреннюю структуру бактерий, чтобы узнать механизмы, участвующие в разложении пластика.

"В присутствии бактерии микропластик распадался на крошечные наночастицы пластика. Мы обнаружили, что бактерия из сточных вод обладает врожденной способностью разлагать пластик вплоть до мономеров, небольших строительных блоков, которые соединяются вместе, образуя полимеры. Эти небольшие единицы являются биодоступным источником углерода, который бактерии могут использовать для роста", - объяснила Аристилде.

Команда ученых определила специфический фермент, используемый бактериями для разложения ПЭТ. Они подчеркивают, что нанопластик также может быть создан бактериями на очистных сооружениях.

"Это то, на что нам нужно обратить внимание, поскольку наше общество пытается понять поведение пластика на всем пути от сточных вод до принимающих рек и озер", - сказала Аристилде.

Отмечается, что это открытие может привести к появлению новых способов очистки водоемов от пластиковых отходов на основе бактерий.

Пластиковое загрязнение в мире

Исследователи впервые обнаружили микропластик в обонятельном центре человеческого мозга, что свидетельствует о том, что количество этих крошечных частиц, которые оседают в организме, может быть намного больше, чем считалось ранее.

Ученые выяснили, что в восьми из 15 вскрытий взрослых людей в Германии и Бразилии микропластик был обнаружен в мозговом центре обоняния, а именно в обонятельной луковице.

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