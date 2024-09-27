Внутри своих ядер звезды проводят некоторые секретные операции по производству тяжелых элементов.

Ученые раскрыли тайну созданных звездами тяжелых элементов. Результаты исследования Аргоннской национальной лаборатории опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Исследователи изучали ядерную реакцию и измеряли условия, которые могут объяснить, как тяжелые элементы образуются внутри звезд.

Отмечается, что звезды в основном состоят из легких элементов водорода и гелия. Однако в глубине своего ядра они также проводят процесс, названный нуклеосинтезом, который приводит к образованию тяжелых элементов в результате синтеза ядер водорода и гелия.

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Звездный нуклеосинтез был загадкой для ученых, поскольку до сих пор неясно, какие конкретные условия и механизмы вызывают производство различных тяжелых металлов внутри звезд. Оказывается, что важной частью этого процесса является захват нейтронов, во время которого нейтроны добавляются к существующим ядрам. Затем эти ядра эволюционируют и превращаются в тяжелые элементы.

Существует три типа процессов захвата нейтронов; s-процесс (медленный захват нейтронов), r-процесс (быстрый захват нейтронов) и i-процесс (промежуточный захват нейтронов). Они объясняют образование тяжелых элементов на разных этапах жизненного цикла звезды.

Например, первые два имеют место в случае красных гигантов (гигантских звезд, приближающихся к концу своего жизненного цикла) и сверхновых (взрывающихся звезд) соответственно. Тогда как i-процесс особенно полезен для объяснения производства специфических тяжелых элементов, таких как лантан и барий, в растущих белых карликах (ядро мертвой звезды без ядерного топлива).

Так, i-процесс имеет большое значение, поскольку он происходит в средах с умеренной плотностью нейтронов, в отличие от экстремальных условий, необходимых для r-процесса или более низкой плотности нейтронов, характерной для s-процесса.

Авторы исследования также сообщили об измерении ядерной реакции, которая влияет на производство лантана в i-процессе. Они утверждают, что "с новыми ограничениями ученые могут подтвердить плотность нейтронов, необходимую для i-процесса. Они также могут подтвердить, что быстро растущие белые карлики являются жизнеспособным местом для i-процесса".

По словам авторов исследования, лантан играет важную роль в понимании i-процесса, поскольку его большое количество в звездах вместе с такими элементами, как барий и европий, помогает ученым сделать вывод об условиях, при которых происходит i-процесс:

"Это важный шаг к определению точного астрофизического местоположения звезд, которые несут сигнатуру i-процесса"

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