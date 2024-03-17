Некоторые породы были выведены для того, чтобы рыть следы животных во время охоты.

Желая завести новую собаку, вам придется выбирать из более двух сотен пород, и определить, хотите ли вы крупную собаку, собаку для семейного отдыха или помесь.

В то же время, как пишет портал Scotsman, некоторые качества собак могут причинить вам большие неудобства, например склонность некоторых пород к перекапыванию земли – или потому, что их вывели для того, чтобы рыть следы животных во время охоты, или просто потому, что этим можно заняться, когда им скучно и у них избыток энергии.

Итак, вот 10 пород, которые, скорее всего, будут перекапывать ваш сад.

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1. Джек-рассел-терьер. Эта порода изначально использовалась для охоты на лис, в том числе для выкапывания их из укрытий под землей. Это привычка, к которой они часто возвращаются, если им скучно.

2. Такса. Длинношерстные или короткошерстные, таксы были выведены для рытья - их форма и короткие ноги идеально подходят для выкапывания таких животных, как барсуки.

3. Сибирский хаски. Если ваш сибирский хаски опустошает ваш газон, вероятно, это не значит, что он охотится за добычей. Вместо этого эти собаки склонны копать в теплую погоду, чтобы найти более прохладную землю, на которой можно полежать. Либо так, либо потому, что им скучно.

4. Бигль - специалист по охоте на кроликов и зайцев, и преследованию их по норам. Даже если в вашем саду нет ни одного кролика, они, вероятно, все равно его перекопают, чтобы убедиться в этом.

5. Бассет-хаунд имеет репутацию немного вялого и ленивого, но у него есть встроенный инстинкт копать и рыть норы в поисках добычи.

6. Бедлингтон-терьер. Эту породу изначально разводили для охоты на крыс в угольных шахтах Англии. Это означает, что они чувствуют себя как дома на дне большой ямы, даже если для этого им придется рыть свою собственную.

7. Аляскинский маламут. Как и их северные родственники сибирские хаски, аляскинские маламуты роют норы в теплую погоду, чтобы сохранить прохладу. Они также роют норы в холодную погоду, чтобы согреться.

8. Бордер-колли. Это одна из самых активных и энергичных пород собак. Копание — это лишь одно из занятий, которыми он будет заниматься, чтобы показать вам, что вы не уделяете ему достаточно внимания и упражнений.

9. Керн-терьер - еще одна порода, выведенная для охоты на мелких животных – на этот раз в Шотландии. Керн-терьеру не нужен повод, чтобы копать, они настолько полны энергии, что, если вы не развлечете их, ваш сад пострадает первым.

10. Цвергшнауцер первоначально использовавшийся немецкими фермерами для различных целей, известен как крысолов мирового класса, умеющий охотиться на вредителей.

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