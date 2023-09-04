Проверьте свое зрение и сообразительность, попробовав решить новую интересную головоломку. Ее обнародовал портал Jagranjosh.
Перед вами рисунок, на котором изображены три астронавта на Марсе. Двое из них проводят эксперименты, а третий как раз снимает шлем. Необходимо всего за семь секунд увидеть, что не так на этом рисунке? Если удастся найти ошибку, то можете считать себя человеком с острым умом.
Внимательно посмотрите на изображение и подумайте, что же на нем не так. Помните, что у вас всего семь секунд.
Если вам не удалось разгадать эту головоломку, то ниже вы сможете увидеть правильный ответ.
Не расстраивайтесь, если ваше предположение оказалось неправильным.
Ответ:
"Лишним" на этом рисунке является Марс, поскольку астронавты уже находятся на Красной планете, поэтому не могут видеть ее просто за собой.
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