Справиться с этим могут лишь очень сообразительные люди.

Проверьте свое зрение и сообразительность, попробовав решить новую интересную головоломку. Ее обнародовал портал Jagranjosh.

Перед вами рисунок, на котором изображены три астронавта на Марсе. Двое из них проводят эксперименты, а третий как раз снимает шлем. Необходимо всего за семь секунд увидеть, что не так на этом рисунке? Если удастся найти ошибку, то можете считать себя человеком с острым умом.

Внимательно посмотрите на изображение и подумайте, что же на нем не так. Помните, что у вас всего семь секунд.

Видео дня

Если вам не удалось разгадать эту головоломку, то ниже вы сможете увидеть правильный ответ.

Не расстраивайтесь, если ваше предположение оказалось неправильным.

Ответ:

"Лишним" на этом рисунке является Марс, поскольку астронавты уже находятся на Красной планете, поэтому не могут видеть ее просто за собой.

Другие интересные головоломки и иллюзии

Ранее УНИАН опубликовал оптическую иллюзию по поиску тигра, спрятавшегося среди зебр. На поиск хищника есть всего 10 секунд.

Также вы можете попробовать найти сову, которая искусно замаскировалась среди травы и камней.

А настоящие гении могут испытать себя в решении сложной математической задачи по поиску закономерности.

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