Ее могут решить только люди с острым умом.

В сети завирусилась сложная математическая головоломка, которая поможет проверить вашу сообразительность. Ее опубликовал сайт Fresherslive.

Перед вами три необычных уравнения, связанных между собой: 123+1=16, 234+1=24, 345+1=? Последнее число нужно найти с помощью логического мышления.

Отмечается, что решение зависит от выявления закономерности - нужно быстро понять логику, которая лежит в основе последовательности действий. Эта задачка по силам обладателям острого интеллекта и внимательного взгляда на детали.

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Вы можете проверить себя или найти правильный ответ ниже.

Правильный ответ - 32. Возьмем первое уравнение 123+1. Сложите 1 и 3, чтобы получить 4, затем умножьте на 4, получится 16.

Теперь берем 345+1. Прибавьте 3 и 5, чтобы получить 8, затем умножьте на 4, получится 32. В каждой строчке "выпадает" вторая цифра.

Ваши рассчеты должны выглядеть следующим образом:

123 = 1+3 = 4. Итого 4*4 = 16

234 = 2+4 = 6. Итого 6*4 = 24

345 = 3+5 = 8. Итого 8*4 = 32

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