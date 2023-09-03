Это сделать не так уж легко из-за камуфляжной окраски хищника.

Эта головоломка от India Times проверит вашу внимательность и острое зрение. На фото вам нужно заметить тигра, прячущегося среди стада зебр, и у вас есть только 10 секунд для этого.

Природа наградила этих хищников камуфляжной окраской, что помогает им хорошо спрятаться среди дикой природы во время охоты на добычу. Поэтому вам нужно быть очень внимательным, чтобы заметить полосатого тигра среди таких же полосатых зебр. Чтобы повысить сложность головоломки, на фото изображен не обычный оранжево-черный тигр, а белый.

Удалось ли вам найти неуловимого тигра за отведенное время? Если нет, попробуйте сосредоточиться на кустах.

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Еще интересные головоломки с дикой природой

Вот где вам нужно найти сову, мастерски спрятавшуюся среди камней.

А на этой головоломке надо найти тигра, спрятавшегося в кустах.

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