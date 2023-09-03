Из-за сложности обнаружения совы эта оптическая иллюзия бросает вызов даже людям с орлиным зрением.

Только очень внимательные люди с исключительным зрением смогут справиться с этой головоломкой от The Sun, на которой нужно найти замаскированную сову на изображении менее чем за пять секунд.

Из-за сложности обнаружения совы эта оптическая иллюзия бросает вызов даже самым зорким глазам.

На изображении видны камни и трава, и больше ничего особенного не привлекает внимание. Обнаружить здесь сову - само по себе достижение, но сделать это менее чем за пять секунд – это просто потрясающе.

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Некоторые люди с отличным зрением показали, что смогли заметить ее, но только после того, как отвернулись, а затем снова посмотрели на картинку. Другие признались, что им потребовалось много времени, прежде чем найти птицу.

Сколько секунд потребовалось вам? Или вы вообще не смогли заметить хитро замаскированную сову? Птица спряталась прямо в центре изображения.

Головоломки на внимательность

На этой головоломке нужно найти медведя среди обезьян за 4 секунды.

А здесь среди пингвинов спрятались 3 черные кошки, и на их поиск у вас есть всего за 20 секунд.

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