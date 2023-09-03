Только очень внимательные люди могут найти сову на головоломке за 5 секунд / Коллаж УНИАН, фото УНИАН, фото фото The Sun / Redit

Только очень внимательные люди с исключительным зрением смогут справиться с этой головоломкой от The Sun, на которой нужно найти замаскированную сову на изображении менее чем за пять секунд.

Из-за сложности обнаружения совы эта оптическая иллюзия бросает вызов даже самым зорким глазам.

Найдите спрятавшуюся сову / фото The Sun / Redit

На изображении видны камни и трава, и больше ничего особенного не привлекает внимание. Обнаружить здесь сову - само по себе достижение, но сделать это менее чем за пять секунд – это просто потрясающе.

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Некоторые люди с отличным зрением показали, что смогли заметить ее, но только после того, как отвернулись, а затем снова посмотрели на картинку. Другие признались, что им потребовалось много времени, прежде чем найти птицу.

Сколько секунд потребовалось вам? Или вы вообще не смогли заметить хитро замаскированную сову? Птица спряталась прямо в центре изображения.

Решение / фото The Sun / Redit

Головоломки на внимательность

На этой головоломке нужно найти медведя среди обезьян за 4 секунды.

А здесь среди пингвинов спрятались 3 черные кошки, и на их поиск у вас есть всего за 20 секунд.

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