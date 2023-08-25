В большинстве случаев автомобиль изначально оснащен специальными функциями для борьбы с конденсатом.

Механик Скотти Килмер с 55-летним стажем работы дал водителям простой совет, как уберечь окна авто от запотевания.

Советом по борьбе с раздражающим конденсатом специалист поделился со всеми в одном из своих видео для TikTok.

По его словам, в большинстве случаев автомобиль изначально оснащен специальными функциями для этого: обогревателем и кондиционером, которым вполне по силам справится с проблемой.

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При этом Скотти дал дельный совет, что делать водителям, если у них вдруг сломался кондиционер или в авто его попросту нет. Как отметил механик, для решения этой проблемы можно использовать купленные в магазине средства от дождя.

Обычно подобные спреи наносятся на внешнюю поверхность лобового стекла для обеспечения хорошей видимости во влажных условиях или же на лакокрасочное покрытие, чтобы предотвратить его от повреждения водой. Но если нанести немного средства на тряпку и протереть ею внутреннюю часть стекла, оно перестанет запотевать на морозе.

Ранее механик Скотти Килмер назвал одну из частых ошибок водителей, которая может привести к поломке автомобиля и вынужденному дорогостоящему ремонту.

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