Диетолог посоветовала пить ромашковый чай людям, которые тревожатся.

Есть чай, польза которого для организма доказана учеными, - речь идет о напитке из ромашки.

Доказано, что этот напиток имеет успокаивающее действие. Дипломированный диетолог Даниэль Крамбл Смит рекомендует потреблять такой чай тем, кто тревожится, не может сохранить спокойствие или расслабиться, пишет Usa Today.

Доказана также польза ромашкового чая на ночь - ученые выяснили, что такой напиток может быть эффективным для улучшения качества сна у пожилых людей. Некоторые исследователи считают, что потребление такого напитка может положительно повлиять на сон в том случае, если человек верит в такой эффект, и за счет этого может снизиться уровень стресса.

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В центре внимания также польза ромашкового чая для желудка. Стоит отметить, что ромашку используют для лечения расстройства желудка, колик, диареи, а также воспалительных заболеваний кишечника.

Интересные свойства зеленого чая - что стоит знать

Ученые ранее выяснили, можно ли пить зеленый чай при высоком давлении.

По сведениям исследователей из Оксфордского университета, благодаря потреблению этого напитка может значительно снизиться уровень давления в момент, когда сердце максимально сокращается (другое названее - верхнее давление).

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