Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи раскрыл секрет приготовления идеальной яичницы. Кулинар утверждает, что, следуя его советам, вы сможете приготовить яичницу-болтунью быстро и легко.
По его словам, чтобы яичница не получилась "резиновой", важно начинать с холодной сковороды, то есть сначала "отправить" яйца на сковороду и только потом ставить ее на огонь.
Также, как отметил повар, взбивать яйца лучше всего во время их приготовления, а не перед.
"Чтобы они не пережарились, добавьте немного крем-фреша", - посоветовал Рамзи.
Кулинар добавил, что любит добавлять в яичницу нарезанный лук.
Запеченная яичница - секреты Джейми Оливера
Напомним, ранее УНИАН писал, что свои секреты приготовления идеальной яичницы раскрыл шеф-повар Джейми Оливер. Он подробно рассказал, как сделать традиционную запеченную яичницу всего за 10 минут. Такую яичницу можно подавать с тостами.