Взбивать яйца лучше всего во время их приготовления, а не перед, советует повар.

Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи раскрыл секрет приготовления идеальной яичницы. Кулинар утверждает, что, следуя его советам, вы сможете приготовить яичницу-болтунью быстро и легко.

По его словам, чтобы яичница не получилась "резиновой", важно начинать с холодной сковороды, то есть сначала "отправить" яйца на сковороду и только потом ставить ее на огонь.

Также, как отметил повар, взбивать яйца лучше всего во время их приготовления, а не перед.

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"Чтобы они не пережарились, добавьте немного крем-фреша", - посоветовал Рамзи.

Кулинар добавил, что любит добавлять в яичницу нарезанный лук.

Запеченная яичница - секреты Джейми Оливера

Напомним, ранее УНИАН писал, что свои секреты приготовления идеальной яичницы раскрыл шеф-повар Джейми Оливер. Он подробно рассказал, как сделать традиционную запеченную яичницу всего за 10 минут. Такую яичницу можно подавать с тостами.

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