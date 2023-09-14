Все виды домашних любимцев нуждаются в уходе. Но некоторые собаки могут обойтись слишком дорого нервам и кошельку, учитывая свои особенности.

Грумер назвал 11 пород собак, которые в конечном итоге будут казаться вам "золотыми", учитывая особенности шерсти и затраты, на которые придется пойти, чтобы собака имела опрятный вид.

Несомненно, уход и вытекающие из этого дополнительные расходы на питомца - нормальное явление в мире собачников. Но есть определенная граница, которую, к примеру, пересекает такая порода, как кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Он попал в топ специалиста по собачьим прическам с ником "Pawfection by Holly" в TikTok.

11 пород собак, которые грумер никогда в жизни не завела бы:

королевская порода - кавалер-кинг-чарльз-спаниель ;

; дудл или пудель (подчеркивается, что проблемен каждый из видов);

или (подчеркивается, что проблемен каждый из видов); миниатюрный, но капризный чихуахуа ;

; любимец социальных сетей - собачья "пампушка" померанский шпиц ;

; немножко более крупный на вид чау-чау ;

; известная порода из мультика "Балто" - хаски ;

; собака-телохранитель британский бульдог ;

; "друг" британского представителя - французский бульдог ;

; маленький, но очень волосатый ши-тцу ;

; обладатель лохматой шубки вест-хайленд-уайт-терьер ;

; не собака, а сплошная "складочка" - шарпей .

В социальной сети грумер подчеркнула, что любит всех представителей своего топа, но, несмотря на это, имеет свое профессиональные причины вспомнить о них.

В то же время комментаторы под роликом перессорились: кто-то увидел в списке своего любимца и начал защищать его подшерсток, некоторые, напротив, учитывая личный опыт, согласились с этим топом.

Например, комментатор, который также работает грувером, указал, что поддерживает этот список на 100%, он дополнил его 12-й позицией:

"Я согласен с этим списком на 100%, но плюс американские кокеры (имеется в виду кокер-саниель - УНИАН)"

Дрессировщик назвал собак-демонов, которые сделают из вашей жизни хаос

Напомним, ранее профессиональный дрессировщик Гаррет Винг также поделился своим собственным антирейтингом пород собак, которых он не советует заводить из-за агрессивности, присущей характеру. В топе оказался питбуль и еще несколько пород.

Также на вершине списка, как неактуальная собака для жителей города, оказался алабай - среднеазиатская овчарка, которая относится к собакам-охранникам.

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