Грумер назвал 11 пород собак, которые в конечном итоге будут казаться вам "золотыми", учитывая особенности шерсти и затраты, на которые придется пойти, чтобы собака имела опрятный вид.
Несомненно, уход и вытекающие из этого дополнительные расходы на питомца - нормальное явление в мире собачников. Но есть определенная граница, которую, к примеру, пересекает такая порода, как кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Он попал в топ специалиста по собачьим прическам с ником "Pawfection by Holly" в TikTok.
11 пород собак, которые грумер никогда в жизни не завела бы:
- королевская порода - кавалер-кинг-чарльз-спаниель;
- дудл или пудель (подчеркивается, что проблемен каждый из видов);
- миниатюрный, но капризный чихуахуа;
- любимец социальных сетей - собачья "пампушка" померанский шпиц;
- немножко более крупный на вид чау-чау;
- известная порода из мультика "Балто" - хаски;
- собака-телохранитель британский бульдог;
- "друг" британского представителя - французский бульдог;
- маленький, но очень волосатый ши-тцу;
- обладатель лохматой шубки вест-хайленд-уайт-терьер;
- не собака, а сплошная "складочка" - шарпей.
В социальной сети грумер подчеркнула, что любит всех представителей своего топа, но, несмотря на это, имеет свое профессиональные причины вспомнить о них.
В то же время комментаторы под роликом перессорились: кто-то увидел в списке своего любимца и начал защищать его подшерсток, некоторые, напротив, учитывая личный опыт, согласились с этим топом.
Например, комментатор, который также работает грувером, указал, что поддерживает этот список на 100%, он дополнил его 12-й позицией:
"Я согласен с этим списком на 100%, но плюс американские кокеры (имеется в виду кокер-саниель - УНИАН)"
Дрессировщик назвал собак-демонов, которые сделают из вашей жизни хаос
Напомним, ранее профессиональный дрессировщик Гаррет Винг также поделился своим собственным антирейтингом пород собак, которых он не советует заводить из-за агрессивности, присущей характеру. В топе оказался питбуль и еще несколько пород.
Также на вершине списка, как неактуальная собака для жителей города, оказался алабай - среднеазиатская овчарка, которая относится к собакам-охранникам.