Некоторые породы собак склонны к целому ряду заболеваний, поэтому их стоит чаще водить к ветеринару, а также они не будут слушаться хозяина.

Если вы давно хотели завести собаку, наконец-то решили это сделать и выбираете породу, тогда нужно учесть несколько очень важных фактов. В частности, необходимо понять, для чего именно вам собака, разобраться с особенностями пород, узнать, какие животные считаются склонными к болезням, а какие - самыми неприятными и опасными. Тем, кто живет в городе, УНИАН уже советовал, какая самая лучшая собака для квартиры.

Есть не одна самая плохая порода собак - так считает профессиональный дрессировщик Гаррет Винг. Эксперт составил антирейтинг и поделился им в TikTok. Винг утверждает, что никогда бы не завел собак таких пород:

среднеазиатская овчарка (алабай);

бладхаунд;

чихуахуа.

Дрессировщик отметил, что алабаи - очень крупные животные (кобели могут весить свыше 170 фунтов (более 77 кг), и они являются отличными охранниками для домашнего скота, но у него таких животных нет, поэтому и собака такой породы не нужна.

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По словам эксперта, псы породы бладхаунд имеют жирную кожу, из-за которой воняют так, как никакая другая собака, и от этого запаха трудно избавиться.

Винг также очень раскритиковал чихуахуа. "Если бы мне нужен был трехфунтовый (приблизительно 1,4 кг - Ред.) демон из подземного мира, который не служил бы никакой другой цели, кроме как сидеть у меня на коленях и кусать все, что находится в пределах трех футов (около метра - Ред.) от меня, тогда я бы завел чихуахуа", - утверждает он.

Кроме того, вот какие породы собак считаются опасными:

питбуль;

доберман;

немецкая овчарка;

чау-чау.

Стоит отметить, что целый ряд пород считают тяжелым для дрессуры.

Какие собаки хуже всего поддаются дрессировке - список

Миниатюрные той-терьеры могут паниковать, делать резкие движения и тем самым навредить себе. Эти собаки нетрудоспособны, им лучше быстро натворить делов и проситься на ручки к хозяевам.

Бладхаунд склонен к тому, чтобы активно изучать внешний мир. Хозяину будет сложно долго удерживать его внимание, поэтому и обучать такую собаку чему-то новому достаточно сложно.

Бассет-хаунды очень флегматичны, поэтому научить их каким-то трюкам - задача не из легких.

Мастифы ленивые и у них очень плохая память - именно поэтому учить представителей этой породы чему-то очень непросто.

Бигль - это упрямый и самостоятельный пес. Если захотите его чему-то научить, готовьтесь к тому, что животное покажет вам свой характер.

Непросто работать и с хаски - у животных этой породы просто уйма энергии, им нужно постоянно двигаться. Вам может быть очень непросто заинтересовать этих собак обучением.

Чау-чау считают самостоятельными и хитрыми. Именно такие черты животного вы можете заметить, если попробуете их обучать.

С афганскими борзыми нужно начинать работать с самого детства, когда аристократичность, высокомерие и свободолюбивость этих псов находятся только "в зародыше". Взрослое животное лучше останется голодным, чем будет подчиняться приказам человека.

У пекинесов очень непростой характер, они понимают, чего от них добиваются, но просто могут не захотеть угождать человеку. Этих животных не получится "подкупить" вкусняшками.

Какие породы собак самые больные - перечень

Если не хотите крупные суммы тратить на лечение своего питомца, то сначала нужно узнать, какие животные славятся своей болезненностью.

Если вы заведете той-пуделя, то будьте готовы к тому, что, возможно, придется потратиться на операцию - у животного в мочевом пузыре могут образоваться камни.

Много проблем со здоровьем грозит лабрадорам-ретриверам, в частности, у них часто возникают мышечная дистрофия и разные виды рака.

Ротвейлерам "светят", в том числе эпилепсия, артрит, остеохондроз и рак костей.

У английского бульдога возможны проблемы с глазами, кожей, эти животные также склонны к ожирению.

У английского кокер-спаниеля могут возникнуть, в частности, проблемы с печенью и сердцем, эпилепсия.

Немецким овчаркам грозят проблемы с сердцем, тазобедренным суставом, кожные аллергии и катаракты.

У бассет-хаундов может быть нарушение свертываемости крови, проблемы с пищеварением и суставами.

Если вы завели животное, которое склонно к каким-то заболеваниям, старайтесь его чаще водить к ветеринару на осмотр.

УНИАН ранее писал, как понять, что собака вас любит.

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