Экстравагантный перформанс засняли прохожие на Андреевском спуске.

На территории Андреевской церкви в Киеве неизвестные снимали перформанс с участием двух голых девушек.

Видео опубликовано в Telegram-канале PavlovskyNews.

На записи видно, как две девушки прогуливаются возле стен церкви в одних лишь гольфах, шапочках, масках и перчатках, несмотря на моросящий дождь. Их перформанс снимал на камеру оператор. Некоторые люди наблюдали за этим с Андреевского спуска.

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Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье, 15 ноября.

"В сети появилось видео, где полуголые девушки снимают видеоролик на боковом крыльце Андреевской церкви в центре Киева. Экстравагантный перформанс засняли прохожие на Андреевском спуске", - говорится в подписи к публикации.

Комментария от самих девушек пока не поступало. Оригинала видео также нет в сети.

Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним

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Автор: УНИАН