На территории Андреевской церкви в Киеве неизвестные снимали перформанс с участием двух голых девушек.
Видео опубликовано в Telegram-канале PavlovskyNews.
На записи видно, как две девушки прогуливаются возле стен церкви в одних лишь гольфах, шапочках, масках и перчатках, несмотря на моросящий дождь. Их перформанс снимал на камеру оператор. Некоторые люди наблюдали за этим с Андреевского спуска.
Читайте такжеРаздели и отшлепали: блогеры устроили БДСМ-перформанс на Крещатике (видео)
Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье, 15 ноября.
"В сети появилось видео, где полуголые девушки снимают видеоролик на боковом крыльце Андреевской церкви в центре Киева. Экстравагантный перформанс засняли прохожие на Андреевском спуске", - говорится в подписи к публикации.
Комментария от самих девушек пока не поступало. Оригинала видео также нет в сети.
Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним
Вас также могут заинтересовать новости:
- По Киеву разгуливал голый мужчина: чудака сняли на видео
- На Закарпатье парочка занялась сексом на улице прямо возле церкви (видео)
- В одном белье, зато в масках: в Мелитополе засняли раздетых покупателей (видео)
- Голый мужчина гулял во Львове под дождем и молился (видео)
- По улицам спального района Киева разгуливал обнаженный мужчина (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram