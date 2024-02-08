Эта иллюзия требует максимальной концентрации.

Математические иллюзии способны запутывать и сбивать с толку еще больше, чем обычные. Кроме того, они требуют максимальной концентрации и внимательности.

Перед вами пять столбиков с цифрами "4". На первый взгляд может показаться, что абсолютно все они состоят из четверок, однако это не так. Среди них спрятали кое-что лишнее, вам надо отыскать это всего за 10 секунд.

Иллюзия на самом деле тяжелая, так что хорошо подготовьтесь. Готовы? Тогда начинайте прямо сейчас!

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Ниже будет опубликован правильный ответ. Если вам не удалось отыскать ошибку, то сможете найти ее там.

Правильный ответ:

Лишней на этом изображении была буква "А", ее спрятали в нижней части четвертого столбика. На картинке она выделена красным цветом.

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Ранее мы публиковали похожую задачку по поиску чисел. На этот раз вам надо будет найти число на картинке с большим количеством цифр 2,3 и 9.

А если вы хотите вспомнить школьные годы и проверить свои знания по математике, то попробуйте решить интересную задачку. Перед вами три уравнения, вам необходимо найти ответ на третье, руководствуясь логикой.

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